Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’ni hizmete açtı

Şişli Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde “Hayata Dokunuyorum Engelliler İnovatif Atölyesi’’ de faaliyet gösterecek. Atölye, görme engelli bireylerin, kültür ve tarihsel varlıklar, harita, astronomi, anatomi gibi canlandırmakta güçlük çektikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel destek kullanarak kavramalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şişli Belediyesi engelli yurttaşlarla hayatın her alanında bir arada olmak için engelsiz yaşam çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla hizmete açılan Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde, Lions 118 E Federasyonu ve Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı (TÜLBEK) iş birliğinde oluşturulan “Hayata Dokunuyorum Engelliler İnovatif Atölyesi’’ de faaliyete geçti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde, 28 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen açılış törenine; Lions 118 E Federasyonu Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri Sibel Güllü ile Birten Bilecik’in yanı sıra, TÜLBEK Vakfı Başkanı Osman İlhan da katılım gösterdi.

“İl il gezecek inovatif bir tır tasarladık”

Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, birden fazla alana hizmet verecek olan yeni bir merkezin daha açılışını yaparak Şişli’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Keskin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Lions 118 E Yönetim Çevresi Federasyonu ile ‘Hayata Dokunuyorum Projesi’ni ve Marmara Belediyeler Birliği ile de Şişlili komşularımız ve göçmenlere yönelik oluşturulan ‘Açık Ev Projemizi’ hayata geçiriyoruz. Hayata Dokunuyorum Projemiz ile görme engelli bireylerin; harita, astronomi, anatomi kültür ve tarihsel varlıklar gibi canlandırmakta güçlük çektikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel destek kullanarak kavramalarına yardımcı olacağız.

Bunun yanı sıra, toplumsal empatiyi oluşturmak amacıyla gören bireylerle birlikte etkinlikler tasarlayacağımız bir ortam yaratacağız. Bu sayede çocuklarımız öğrenirken biz de aileleriyle sosyal destek çalışmaları yürüteceğiz.

Bu projeye başlarken temel amacımız İstanbul’da ki tüm gören ve göremeyen çocuklara ulaşmak, onlara kaliteli eğitim alabilecekleri bir merkez yaratmaktı. Projenin devamında ise, il il gezecek inovatif bir tır tasarlayarak bu çalışmalarımızı tüm Türkiye’ye ulaştıracağız. Henüz benzeri olmayan bu projemizle 1 milyonun üzerinde görme engelli vatandaşımıza hizmet götürmeyi hedefliyoruz”

“Emekliler Evi ve Mahalle Evimiz için müjdeli haberleri veriyor olacağım”

Emekliler Evi ve Toplum Merkezi olarak kullanılmaktayken modern bir tasarımla yeniden faaliyete geçirdikleri binanın en üst katının, Feriköy ve çevresinde yaşayan göçmenler ve Şişlili komşular için Marmara Belediyeler Birliği ile yeniden düzenlediklerine vurgu yapan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal uyum ve bir arada yaşamın yeniden anlamlandırılacağı Açık Ev Projemiz sayesinde Suriyeli, Türk ve diğer uyruklardan komşularımızla sinema akşamları, müzik dersleri, mutfak atölyeleri yapacak ve Şişli’de bir arada yaşamanın ahengini keşfedeceğiz.

Yine aynı yerleşkede bir araya getirdiğimiz Engelli Koordinasyon Merkezimiz ile de pandemi sürecinde ara vermek mecburiyetinde kaldığımız Evde Bakım Hizmetimizi 1 Eylül itibariyle yeniden başlatacağız. Yakın zamanda size Emekliler Evi ve Mahalle Evimiz için müjdeli haberleri veriyor olacağım. Emekli komşularımız için projelendirdiğimiz ve mevcut halinden çok daha nitelikli yeni hizmet birimimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Başta Lions 118 E Yönetim Çevresi ve Marmara Belediyeler Birliği olmak üzere Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”

“Bir genç kızımız bu projenin aslında görünmez kahramanı oldu”

Açılışta Başkan Muammer Keskin’in ardından bir konuşma yapan Lions 118 E Federasyonu Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sibel Güllü, Hayata Dokunuyorum Projesi’nin bir ihtiyacın tespiti sonucu ortaya çıktığına vurgu yaptı. Güllü, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Birçok görme engelli kardeşimizle konuştukça bu konuda önemli bir eksik olduğunu böyle bir atölyenin ciddi bir şekilde ihtiyaca cevap vereceğini tespit ettik; ancak çalışmalarımız ilerledikçe öyle bir noktaya geldik ki, detaylı olduğu kadar kapsamlı ve pahalı bir proje olduğu için başarabilir miyiz? Bunu sorgulamaya başladık. Tam da böyle bir gün inanılmaz mucize gibi bir kırılma noktası yaşadık. Ayda bir gün Adapazarı’ndan rehabilitasyon için İstanbul’a gelen tesadüfen tanıştığım görme engelli bir genç kızımız bu projenin aslında görünmez kahramanı oldu. ‘Teyzecim ağacın gövdesi nasıldır? Biliyorum; ama ya üstü nasıl? Odayı ellerimle dokunup anlıyorum; ama ev nasıldır?’ diyen sesi kulaklarımdan silinmiyor.

İşte kızımızdan ayrıldığım o an bu hizmete gönülden inanmış bu projenin mimarı Semih Yalçın’ı aradım ve ‘bu hizmeti şartlarımızı zorlayarak görme engelli kardeşlerimiz için başarmalıyız’ diyerek, projeye ekip olarak büyük bir inançla, azimle, heyecanla tekrar başladık.

Bu süreçte çok şanslıydık. İnanan 26 kişilik çekirdek bir ekip ve bu ekibi destekleyen katkı veren yüreği güzel Lion dostlarla projemizi belli bir noktaya getirdik. Sürdürülebilir bir proje olması için TÜLBEK Vakfımız ile birlikte en doğru adresi bulduk. Hizmet odaklı vizyoner kimliği ile Şişli Belediyesi, hizmet ortağımız oldu. Her konuda yanımızda olan Değerli Muammer Başkanıma ve ekibine yürekten teşekkür ederiz. Bu proje ile sadece görme engelli kardeşlerimizin hayatında bir fark yaratmayacağız. Gören kardeşlerimiz görme engelli kardeşleriyle burada sosyal etkinliklerde buluşup birlikte hayatı deneyimleyecekler”