Şişli Belediyesi komşularının sağlığı için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı’nın dün yapmış olduğu açıklama üzerine Şişli Belediyesi, hızla harekete geçerek, bir kriz masası oluşturdu. İstanbul’un gündüz nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerinin başında gelen Şişli’de, Koronavirüsü’ne karşı her türlü korunma tedbiri alınmakta.

Daha bir ay öncesinden Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in talimatı üzerine ilçedeki devlet okulları, kreşler, dini ibadet alanları, parklar ve Çağlayan Adliyesi’nde dezenfekte çalışmaları başlatılmıştı. Dezenfekte çalışmalarına sık aralıklarla devam edilecek.

İlçede dağıtılmak üzere bilgilendirici afiş ve el broşürleri hazırlanmakta, diğer taraftan Belediye bünyesinde görevli doktorların anlatımları ile bilgilendirici videolar Belediye’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Şişli Belediyesi’nin bu sene başlattığı Evde Bakım hizmeti ile bu süreçte desteğe ihtiyacı olan Şişli sakinleri ise; .444 31 12 numaradan Belediye’ye ulaşarak Evde Bakım hizmetinden yararlanabilir.