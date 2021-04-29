Şişli Belediyesi komşularıyla birlikte hastanesine sahip çıktı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: “Şişli Etfal’in geleceği hakkında karar vericilerin, halkın talep ve beklentilerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz”

Halkın sesine kulak veren, halkın sağlık hakkını önemseyen Şişli Belediyesi, komşularıyla birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sahip çıktı.

Şişli Etfal Dayanışması’nın 29 Nisan Perşembe günü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katılarak destek verdi.

Belediye Meclisi’nin 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerinde yeniden yapılması yönündeki talep, oy çokluğu ile kabul edilmişti.

“ŞİŞLİ ETFAL HEPİMİZİN HASTANESİDİR”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli ilçesinin ve çevre ilçelerin en önemli sağlık kurumlarının başında gelen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin binalarının, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya başlandığına işaret etti. Keskin, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Hastanenin boşaltılmasından sonra Şişli Etfal’in arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal’in tamamen kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak yerine dönemeyecek olmasından büyük endişe duymaktadır.

Şişli Etfal’in kapanması, çevresindeki ekonomik hayatı da olumsuz etkileyecektir. Şişli Etfal Hastanesi, hepimizin hastanesi ve sağlık güvencesidir. Şişli Etfal’in yeniden inşa edilerek yerinde kalmasına ve tam teşekküllü olarak faaliyetine devam etmesine yönelik halkın haklı taleplerinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve Şişli halkına duyuruyoruz. Şişli Belediyesi olarak yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getireceğiz”