Şişli Belediyesi Türkiye tarihine tanıklık daveti yapıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi olarak nitelendirilen, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına yaklaşırken Şişli Belediyesi “İlk ve Son Barış 100. Yılında Lozan” kitabını tanıtıyor. Aynı zamanda tarihi belge ve fotoğraflardan oluşan, kitap ile aynı ismi taşıyan sergi de İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin başladığı Şişli, önemli iki projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yılına yaklaşırken Şişli Belediyesi, özel olarak hazırlanan bir kitap ve sergi projesini hayata geçiriyor.

Ciddi bir hazırlık süreci sonunda hayata geçen ve Boyut Yayınları’ndan basılan “İlk ve Son Barış-100. Yılında Lozan” kitabı, fotoğraf, belge ve haritalarıyla eşsiz bir kaynak niteliğinde. Kitap aynı zamanda Türkiye’nin 100 yıllık tarihine de ayna tutuyor. Merkezinde Lozan Barış Antlaşması olan kitap ayrıca Türkiye ulusal kurtuluş mücadelelerini, cumhuriyetin kuruluşunu da anlatıyor. Kitapta Türkiye’nin önemli yazarları ve akademisyenleri kendi uzmanlık alanlarından hareketle 100 yıllık barışı ve Türkiye’yi anlattılar, tartıştılar. Yazarların kullandıkları bilgi ve belgeler ise ilk kez bu kitapta yer aldı.

Tarihi mekânda tarihi sergi

Şişli Belediyesi’nin hazırladığı diğer önemli proje ise; “İlk ve Son Barış Lozan Sergisi.” Lozan Barış Antlaşması’yla varlığını dünyaya kabul ettiren Türkiye’nin anlatıldığı “İlk ve Son Barış Lozan Sergisi”, yeni nesilleri bir ulusun kurtuluş mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyor. Sergi, Cumhuriyet döneminin bilgi, belge ve yorumlarıyla yaşadığımız toprakların yakın geçmişine ilişkin yeni bilgiler ve yorumlar edinilmesine olanak sağlayacak içeriğe sahip.

Büyük titizlikle hazırlanan sergi, dönemin ruhunu daha iyi yansıtabilmek için Cumhuriyetin en önemli endüstriyel miraslarından biri olan Mecidiyeköy’deki Likör Fabrikası’nda düzenleniyor.

Hem sergi hem de kitap bugüne kadar yapılan Lozan araştırmaları içindeki en kapsamlı harita, belge ve fotoğraflara sahip projeler olarak da öne çıkıyor.

“Unutulmasın istedik”

Sergi ve kitap ile ilgili olarak Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularının değerlerini günümüze aktarmak ve unutmamalarını sağlamak için “İlk ve Son Barış 100. Yılında Lozan” kitabını ve sergisini hazırladık. 100. Yılında Lozan kitabı ve sergisi Mustafa Kemal dönemi cumhuriyet yıllarını ve uygulamalarını anlatıyor. Cumhuriyet ile taçlandırılan kurtuluş mücadelesi de 1919 yılında başlamıştı. Her iki projemizde de geniş yer bulan bu dönemleri Şişli Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak sizlere sunmaktan büyük gurur duyuyoruz”

İlk ve Son Barış 100. Yılında Lozan Sergisi, 28 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında Mecidiyeköy’de yer alan Likör Fabrikası’nda, saat 13.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.