Şişli Belediyesi'nden gıda işletmelerine özel eğitim programı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul Projesi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de önderliğinde devam ediyor. Projeyle, Şişli’deki tüm yeme içme mekanlarında Covid-19’a karşı duvar örülmesi hedefleniyor.

Kontrollü açılmaların başladığı bugünlerde İstanbul’un merkez ilçesi Şişli, yeme-içme sektörü kapsamında daha güvenilir olmak için farkındalık çalışmalarını hızlandırdı. Güvenilir Ürün Platformu tarafından organize edilen ve Şişli Belediyesi’nin de önderliğinde devam eden, Güvenli2023 İstanbul Projesi ile Şişli’deki lokantaların, cafelerin ve tüm gıda işletmelerinin Covid-19’a karşı duvar örmesine çalışılacak.

Projeye katılan esnafa farkındalık sertifikası verilecek

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul Projesi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından özel olarak destekleniyor. Keskin, bu projeye katılan esnafa farkındalık sertifikası verileceğini belirterek, “Biz açılmaların hızlandığı bugünlerde Şişli’nin bütün kural ve kaidelere uyduğunu göstereceğiz. İstanbul’un merkezi Şişli’ye herkesi bekliyoruz. Merak etmeyin, Şişli gerekli tüm önlemleri alıyor ve alacak” dedi.

Eğitim çalışmaları başlıyor

Eğitim çalışmalarına Güvenilir Ürün Platformu’nun yanı sıra, Aqua Florya AVM ve Bee’o Propolis de katkıda bulundu. Pandemi etkilerinin tüketici sağlığı açısından azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güvenli2023 İstanbul Projesi, 23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği eğitimlerle ürün ve tüketici güvenliğini pekiştirmeye amaçlıyor.

Ayrıca bu proje ile sosyal mesafeden hijyene, mekanların yeniden tasarımından maskeye her türlü önlemin alınması için farkındalık arttırılması hedefleniyor.