Şişli Belediyesi’nden Hatay’daki gençlere dijital eğitim desteği

Şişli Belediyesi, 2021 yılında hayata geçirdiği ve iki yıl boyunca binlerce gencin faydalandığı “Şişli Dijital Sınıf” eğitim portalını Hatay’daki gençlerin hizmetine sundu. Dijital eğitim hizmeti kapsamında; eğitim ve öğretim dönemi boyunca Liselere Giriş Sınavı, Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu ile çevrimiçi ortamda gençlere destek olunacak.

Şişli Belediyesi, Maraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’daki çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar bölgedeki yardım çalışmalarına kesintisiz devam eden Şişli Belediyesi, şimdi de gençlerin eğitimlerine destek olmak için yeni bir hizmeti devreye aldı.

Daha önce Şişli’de yaşayan gençler için hazırlanan Şişli Dijital Sınıf programından artık Hatay’daki gençler de eğitim ve öğretim dönemi boyunca; Liselere Giriş Sınavı (LGS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu kapsamında destek alabilecek.

“Depremden etkilenen gençlere de fırsat adaleti sunmak gerekiyor”

Eğitimde fırsat adaletini sağlamak ve çocukların eğitime katılmasını desteklemek amacıyla projeyi 2021 yılında hayata geçirdiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, projenin amacını şöyle açıkladı: “Temel hedefimiz, her çocuğun eğitimde yaşayabileceği sosyal dengesizlikleri telafi edecek uzaktan eğitim altyapısı sunmaktı. Biz hiçbir çocuğumuzun bir diğerinden geri kalmasını istemiyoruz. Şimdi de bu platformu deprem bölgesinde zorlu şartlar altında sınavlara hazırlanan gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bölgedeki gençler son derece ağır şartlar altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken bir yandan da sınavlara hazırlanıyorlar. Onlara da fırsat adaleti sunmamız gerekiyor. Onların yanında olmak ve ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışmak en büyük önceliklerimizden biri.”

Dersler MEB müfredatına uygun

Uzaktan eğitim programı Şişli Dijital Sınıf’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak tüm temel dersler yer alıyor. 12. sınıflara özel üniversiteye hazırlık dersleri canlı şekilde işleniyor. Öğrenciler, öğretmenlerle etkileşim kurarak, akıllarına takılan soruları sorabilme imkânı buluyor. Üniversiteye hazırlık kapsamında deneme sınavları desteği de sağlanıyor. Rehber öğretmenler ise öğrencilerin sınav sürecini yönetmesine ve psikolojik olarak sınava hazırlanmasına destek oluyor.

İnternetin olduğu her yerde sisteme girilebiliyor

Şişli Dijital Sınıf’ta eğitimler, alanında uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Şişli Dijital Sınıf’tan yararlanan öğrenciler internetin olduğu her alanda telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla ve şifreleriyle sisteme girerek dersleri izleyebiliyor. Öğrenciler, tüm derslerin video kayıtları ile dijital soru havuzuna erişiyor ve canlı derslere katılabiliyor.

Çalışma odalarında ayrıntılı çözümleriyle birlikte binlerce test ve deneme sınavları mevcut. Çözümlü konu testlerine ve deneme sınavlarına kolayca ulaşan gençler, “Akıllı Test Sistemi” sayesinde başarılarını ölçüyor ve ders programını buna göre şekillendirebiliyor.

Öğrenciler ayrıca, sistem içinde sunulan Dijital TV’de meslek tanıtım derslerini izleyerek, üniversite tercihi yapmadan önce meslekleri tanıma olanağı da buluyor.