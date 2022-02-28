Şişli Sokaklarında oyuna yer açtı

Şişli Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ‘Çocuk Dostu Sokak’ etkinliğinin ikincisi 27 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler.

Şişli Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) çocuklar için ortak bir çalışmaya daha imza attılar. “Çocuk Dostu Sokak” adı altında adı altında ilki 9 Ocak 2022 tarihinde hayata geçirilen projenin ikincisi de 27 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Proje kapsamında; Şişli Feriköy Mahallesi’nde yer alan Kuyulubağ ve Savaş Sokak 11.00 ile 16.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı ve çocukların doyasıya eğlenebileceği bir alan oluşturuldu.

Şişli Belediyesi tarafından burada düzenlenen Çiçek Dikim Atölyesi, ve Balon Atölyesi çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar ayrıca kendileri için oluşturulan alanda; seksekten ip atlamaya, mendil kapmacadan, körebeye kadar pek çok unutulmaya yüz tutan oyunların da keyfini çıkardılar. Etkinlikte, velilere çay çocuklara da popcorn ikram edildi.

Çocuk Dostu Sokak Uygulaması kalıcı hale getirilmesi planlanan bir proje. Bu projeyle, çocuklar kendileri için düzenlenen ve trafiğe kapatılacak olan sokaklarda rahatça oynayabilecekler.