Şişli’de her ev bayram yeri olacak!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında5 bando takımı 23 Nisan günü saat 15.00’dan başlayarak 17.00’ye kadar üstü açık araçlarla Şişli sokaklarını dolaşacak. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katılacağı kutlamalara çocuklar pencere ve balkonlardan eşlik edecek.

Dopdolu bir program hazırladık

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, içinde bulunduğumuz sosyal izolasyon günlerinde, Şişlili çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için sosyal medya aracılığıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, " Büyük bir hevesle aylar önceden hazırlanmaya başladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımız, maalesef Covid-19 salgını nedeniyle iptal oldu. Çocuklar, ilk defa bir 23 Nisan’ı evde geçirecek. Biz onların bayram neşesinden mahrum kalmalarını istemiyoruz. O yüzden çok güzel bir kampanyaya başladık. Sosyal medya hesaplarımızdan çocuklarımıza duyuru yaptık. Onlarla beraber rengarenk rüzgar gülleri yapacağız. 23 Nisan’da şarkılar söylerken rüzgar güllerimizi birlikte sallayacağız. Ben Belediye Başkanı olurken bir söz verdim; ‘Şişli’nin 25 mahallesindeki her çocuğun yüzünde aynı gülümseme olacak’ dedim. İşte 23 Nisan’da bunu yapacağız. Bando takımımızla her bir mahalleyi teker teker gezecek, 23 Nisan’ın 100. yılında onlara unutulmaz bir bayram yaşatacağız” dedi.

23 Nisan Bandosu

TBMM’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında bando takımlarısaat 15.00’dan başlayarak 17.00’ye kadar tüm Şişli sokaklarında dolaşacak. Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katılacağı kutlamalara çocuklar pencere ve balkonlardan eşlik edecekler.

Hangi dijital etkinlikler yer alıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan ve Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından izlenebilecek olan dijital etkinlikler ise şöyle;

Şişli Belediyesi 100. Yıl Hatırası

Şişli Belediyesi’ne özel tasarlanan 23 Nisan ve 100. yıl temalı boyama sayfaları belediyenin sosyal medya hesapları ve web sitesinden yayınlanacak. Tüm çocuklu evlerin camlarında aynı resim olacak ve Şişli genelinde ortak bir sinerji yaratılacak. Ayrıca çocuklardan gelen, boyama yaparken çekilmiş fotoğraf ve videoları belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Rüzgâr Gülü Atölyesi

Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak “Rüzgar Gülü Yapımı”

videosu ile Şişlili çocuklara çağrı yapılacak. Çocuklar hazırladıkları rüzgar

gülleriyle 23 Nisan günü düzenlenecek saha etkinliğinde camlarından eşlik

edecekler. Çocukların rüzgar güllerini tasarlarken ebeveynleri tarafından çekilen video ve fotoğrafları sosyal medya sayfalarından yayınlanacak.

100. Yıl Dilek Videoları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünde Şişlili çocuklar; hayallerini, dileklerini anlattıkları, şiirler okuyup şarkılar söyledikleri videolarını Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarına #ŞişlideMikrofonÇocuklardahashtagiyle gönderecekler. Çocuklardan gelen videolar sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

#şişlidebenimçocukluğum

23 Nisan’da büyükler de unutulmadı. Çocukluğu Şişli’de geçen yetişkinler Şişli sokaklarında çekilen çocukluk fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesaplarına gönderecekler. Fotoğraflar Şişli Belediyesi sosyal medya hesapları ve web sitesinde paylaşılacak.

Şişli Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

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www.twitter.com/SisliBelediyesi

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