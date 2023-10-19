Sivas Konfederasyonu'ndan Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e Ziyaret

Sivas Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı faaliyet gösteren Zara Dernekler Federasyonu, Gurlevik Federasyonu (GÜR-FED) ve İmranlı Dernekler Federasyonu başkanları ile yöneticileri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.

Sivas Konfederasyonu adına Başkan Metin Yarım ve yönetimi, Zara Dernekler Federasyonu adına Başkan Ali Doğan ve yönetimi, GÜR-FED adına Başkan Abuzer Yerlikaya ve yönetimi, İmranlı Dernekler Federasyonu adına Başkan Özbey Pekşen ve yönetimi ile Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir ziyarette yer aldı.

Dernek ve konfederasyon başkanları ile yöneticileri, ziyaret sırasında Başkan Gökhan Yüksel'i 19-22 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'da yapılacak 14. Sivas Tanıtım Günlerine davet etti.

Davetten dolayı teşekkür eden Başkan Yüksel, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve derneklerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Kartal Belediyesi'nde göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında dernek yöneticilerine bilgi veren Başkan Yüksel, Kartal'ın çehresini değiştirecek yepyeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Belediye çalışmalarındaki başarılı hizmetlerden dolayı Başkan Yüksel'i tebrik eden dernek yöneticileri, bundan sonraki çalışmalarında Başkan Gökhan Yüksel'e başarılar diledi ve konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda federasyon, vefatının 50. yılında UNESCO tarafından ilan edilen 2023 Aşık Veysel Yılı kapsamında düzenlenecek olan Aşık Veysel’i anma törenine Başkan Gökhan Yüksel’i davet etti.