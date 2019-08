Şükrü Genç'ten sosyal belediyecilik vurgusu

Balıkesir Halkçı Belediyeler Platformu’nun düzenlediği ve Edremit Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Belediyecilikte Yeni Ufuklar Çalıştayı’ Güre Afrodit Termal Tesisleri’nde gerçekleşti. Belediye başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra bilim insanlarının da katıldığı çalıştayda Başkan Genç’in deneyimlerini, hazırlanan videolardan yararlanarak paylaştığı konuşması bir buçuk saat sürdü.

Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Ahmet Akın’ın da aralarında bulunduğu çalıştayda konuşma yapan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’deki halkçı tutumunu diğer belediye başkanları ile paylaşarak sosyal belediciliğe vurgu yaptı.

ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ MÜCADELENİN ZORLUĞU İLE ÖLÇÜLÜR

Konuşmasında katılımcılığı ön plana çıkaran Başkan Genç şunlara değindi: “Belediye başkanlığı kolay değil.. Bir belediye başkanı sokakta yatar. Ne yaparsanız yapın her zaman bir ikincisi istenir. Her şeyin özünü aslında sizin sokaktaki davranışlarınız belirler. Masa başında belediye başkanlığı yapmaya başladığınız zaman ahların vahların hiçbir anlamı kalmaz.

Bizler her şeyin öncesinde yaşamı ele almak zorundayız, belediye başkanının temel gündeminde yaşam olmalıdır. Yaşam bu işin olmazsa olmazıdır. Bizler çok zor bir dönemde seçimi aldık, şu anki birlik beraberliğimiz o zaman yoktu. Birbirimize kenetlenerek bu yola çıktık. Hizmet verdiğimiz kişilerin diline, rengine, ırkına, siyasi görüşüne bakmadan sorgulamadan hiç kimseyi ötekileştirmeden dışarıda bırakmadan hizmet götürdük.

Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Hiçbir zaman mazeret ve bahane üretmedik, bunun yerine çözüm ürettik, baskılardan yılmadık tam tersine üstüne gitmeyi tercih ettik. Bunu yaparken de kavgadan, sataşmadan uzak durduk. Çünkü bizi hedeflerimizden alıkoymalarına izin vermek istemiyorduk. Biz her dönem Türkiye’yi Sarıyer’den geri alacağız dedik. Sarıyer’deki mücadelenin daha da derinleştirilmesi gerektiği konusunu düşünerek söyledik ve İstanbul geri döndürüldüğünde, tüm dostlarımıza sarıldık çok farklı bir şeydi bunun devamını kılmak lazım”

HER ZAMAN HEDEFLERİMİZ OLMALI

Alanda “Ben partiliyim” diyerek dolaşırsanız zorluk yaşarsınız diyen Genç, sözlerine şu cümlelerle devam etti: “Attığımız her adımda kısa sürede bile olsa hedefler koymalıyız, tasarladığımız her işi hedefli olarak yapmalıyız. Sokağın gündemini yakalamak çok önemli, bunu yapabildiğimiz zaman devamı gelecektir. Katılımcılık günümüz dünyasında herkesin dilinde. Adım atarken alandaki her hareketin başka bir oluşuma zarar vermeyecek şekilde ilerlemesini sağlamalıyız. Kalkınmayı, sürdürülebilirliği yapmalıyız ama altın elde edeceğiz diye dağları yakmamalıyız, dereleri kurutmamamalıyız elektrik elde etmek için. İşte bu noktada katılımcılık olmazsa olmazdır. Yapacağımız çok basit bir parkla alakalı bile o mahallede yaşayan vatandaşlardan görüş almak, o insanları işin içerisine katmaktır, katılımcılık budur.

Başarılı olmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım. Ben ne yaparsam yapayım başarılı olmalıyım çünkü sizi bekleyen sizi bulunduğunuz yerlere taşıyanlar var. Gündelik yaşamı kolaylaştırırken yarını da hiçbir zaman unutmadık, hep yatırımı göz önünde bulundurmak zorundasınız. Altyapı sorunları yoğun olan Sarıyer’de ilk kalkınma eylem planını yaptık. Sarıyer’in tüm sorunlarının çözümlerini katılımcılıkla birlikte yaptık. Çünkü herkes yaptığı iş için çok iyi oldu der ama vatandaş bunu kabul etmediyse hiçbir önemi yoktur”