Tarımda İzmir rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarladan sofraya uzanan tarım politikasıyla 2019’da adından sıkça söz ettirdi. Büyükşehir bu politika kapsamında yerli tohuma sahip çıkmak, sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak, ürünü dönüştürerek katma değerini artırmak, yerel üreticiyi desteklemek, kooperatiflerin ürünlerini aracısız bir biçimde tüketiciye ulaştırmak ve havza bazlı tarımsal üretimi desteklemek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdi.

İşte İzmir’in 2019’da tarım alanında öne çıkan projelerinden bazıları:

Ata tohumu karakılçık buğdayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlığı tehdit eden işgalci ithal tohumların yerini yeniden Anadolu’nun yerli tohumunun alması için önemli bir adım attı. Ata tohumu karakılçık buğdayı İzmir’de yeniden üretilmeye başlandı. Menemen’de 500 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekildi.

Üretici pazarları kuruldu

Kadifekale ve Kültürpark’ta açılan üretici pazarları İzmir’in dört bir yanından gelen üreticilerin, ürünlerini aracısız ve doğrudan tüketiciyle buluşması sağladı.

İzmir mozerallası yolda

Büyükşehir, İzmir mozarellası yaratmak için ilk adımı attı. Pilot bölge seçilen Selçuk’ta manda yetiştiriciliği eğitimleri verildi. Proje kapsamında 9 üreticiye 30 manda dağıtılacak. Projenin yıl içinde Bergama, Foça ve Menemen ilçelerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan köylü ve çiftçiye 2019’da 638 bin meyve fidanı, 317 bin 500 nergis soğanı, 31 bin 500 lavanta fidesi, bin 798 adet küçükbaş hayvan, bin 964 arı kovanı dağıtıldı.

152 bin 500 çocuğa ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzu projesi kapsamında 19 ilçe ve 475 mahallede 1-5 yaşları arasındaki 152 bin 500 çocuğa ayda sekizer litre süt dağıttı. Üreticiyi de destekleyen proje için kooperatiflerden 13 milyon litreyi aşkın süt alındı.

Kooperatiflerden 126 milyon liralık alım

Büyükşehir, bu yıl da yerel üreticiyi desteklemeyi sürdürdü. Belediye hizmetleri arasındaki aşevleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılan gıda paketleri ve peyzaj düzenlemesinde kullanılmak üzere ağaç, fidan, mevsimlik çiçek, zeytin, zeytinyağı, süt, bal, yoğurt ve peynir gibi ihtiyaçlar kooperatiflerden temin edildi. 2019'da kooperatiflerden 126 milyon liralık ürün alındı.

Yöreye özgü doğal bal üretimi

Yöreye özgü doğal bal üretimi için 53 bin çiçek ve bitkiyle zenginleştirilen “Tahtalı Bal Ormanı”na ilk kovanlar da 2019'da yerleştirildi. Kemalpaşa'da “Bal Paketleme ve İşleme Tesisi” ile Ödemiş'te “Zeytinyağı Dolum ve Etiketleme Tesisi” kuruldu.

Doğal koruma desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı’nda 567 üretici için 869 toprak analizi yapıldı. 4 ilçe 11 noktadaki “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri" sayesinde Büyükşehir zeytinde halkalı leke hastalığıyla mücadelede kullanılmak amacıyla Selçuk ve Menderes'teki 179 üreticiye bordo bulamacı, Foça’da yaklaşık 45 bin zeytin ağacına doğal koruma desteği sağlayabilmek amacıyla 191 üreticiye 46 bin adet zeytin sineği besi tuzağı, Seferihisar'da 75 turunçgil üreticisine ise 4 bin 145 adet Akdeniz meyve sineği kitle yakalama tuzağı ve feremon dağıtıldı.

Bergama ve Kınık kırsalında ekonomik değeri olmayan yaklaşık 3 bin yabani menengiç (çitlembik) ağacına 12 bin 213 adet göz aşısı yapılarak ağaçlar Antep fıstığı ağacına dönüştürüldü.

Fıstık çamı için mücadele

Bergama Kozak yaylasında fıstık çamı ağaçlarındaki verim düşüklüğünün araştırılması ve tedbir alınması için Türkiye Ormancılar Derneği ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ikişer adet hava ölçüm istasyonu ve meteoroloji istasyonu kurulması ve analizlerin yapılması için de çalışmalara başladı.