  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Türkan Saylan'ın adı, oturduğu evin sokağına verildi

Türkan Saylan'ın adı, oturduğu evin sokağına verildi

Türkan Saylan'ın adı, oturduğu evin sokağına verildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski başkanlarından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy'de oturduğu evin sokağına 'Prof. Dr. Türkan Saylan' tabelası asıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından "Bugün Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evinin sokağında, Beşiktaşlı komşuları olarak üzerimize düşeni yaptık ve ismini taşıyan tabelamızı ait olduğu yere astık. İBB Meclisi’nden karar çıkıp gereği yapılana kadar bu tabela burada kalacak. Halkın iradesinin karşısında kimse duramaz" paylaşımında bulundu.

Etiketler Beşiktaş Belediyesi rıza akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan kurmaylarına kızdı: ''Çalışma neden bitmedi?''
Türkiye'nin 500 yıllık tarihi böyle talan edildi
İşte dünyanın bittiği yer: Nullarbor Uçurumları
Erdoğan'a 14 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı
İstanbul'da kira dehşeti! Suriyeli ailenin ev sahibi baltayla kapıya dayandı ve...
Bülent Ersoy'a şemsiye skandalı sonrası, Anıtkabir Komutanı görevden alındı
Memur ve emeklilerin ek zammı haftaya kaldı
Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: ''AK Partili üst düzey bir isim bizi yokladı''
Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Faiz oranları uçtu
Profesörden iğrenç taciz: ''Dua et uzaktasın, yoksa yatakta cezalandırırdım''