Türkan Saylan'ın adı, oturduğu evin sokağına verildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski başkanlarından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy'de oturduğu evin sokağına 'Prof. Dr. Türkan Saylan' tabelası asıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından "Bugün Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evinin sokağında, Beşiktaşlı komşuları olarak üzerimize düşeni yaptık ve ismini taşıyan tabelamızı ait olduğu yere astık. İBB Meclisi’nden karar çıkıp gereği yapılana kadar bu tabela burada kalacak. Halkın iradesinin karşısında kimse duramaz" paylaşımında bulundu.