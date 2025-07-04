Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ameliyat oldu

Tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, lenfoma teşhisi konulmasının ardından ameliyat oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık burada rahatsızlanıp hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan tetkiklerde, lösemi ve lenfoma geçmişi olan Çalık'ın patolojisinde lenfatik sistem kaynaklı anormal bulgulara rastlanmıştı.

Murat Çalık, bugün ameliyata alındı. Yaklaşık 2 buçuk saat operasyonla Çalık'ın boynundaki kitle alındı.

MANSUR YAVAŞ: BU UYGULAMALARDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR

Çalık'ın ameliyata alındığını sosyal medya hesabından paylaşan ABB Mansur Yavaş, Çalık'ın tutukluluğuna tepki göstererek şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.