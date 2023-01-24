24 Ocak 1993 yılında uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılan Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında Şişli’de anıldı. Anma töreni, Şişli’de bulanan ve yüksek mimar-heykeltraş Pınar Öktem Doğan tarafından restore edilen, Uğur Mumcu anıtı önünde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden hukukçu, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında Şişli’de anıldı.

Mumcu, 24 Ocak 1993 yılında evinin önündeki aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Aradan geçen 30 yıla rağmen usta gazeteci unutulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şişli’de hüzünlü bir törenle anıldı. Tören, kaide tasarımı Yüksek Mimar Erhan İşözen tarafından yapılan ve Prof. Dr. Tankut Öktem’in yonttuğu Uğur Mumcu anıtı önünde gerçekleştirildi.

1996 yılında yaptırılan anıt, bu yıl Şişli Belediyesi’nin girişimiyle yüksek mimar- heykeltraş Pınar Öktem Doğan tarafından restore edildi. Anmanın 30. yılı anısına restore edilen anıtın açılışına ve anma programına; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Erdoğan, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediye Meclisi Üyeleri, Şişli mahalle muhtarları, Uğur Mumcu anıtını restore Pınar Öktem Doğan ve çok sayıda Şişlili vatandaş katıldı.

“Cumhuriyeti 2. yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız”

Anma töreninde, Uğur Mumcu’yu unutturmak ve susturmak isteyen karanlık odakların bu amaçlarına asla ulaşamayacaklarını her yıl bir kez daha gösterdiklerini belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, konuşmasında şunları aktardı; “Karlı bir Ankara sabahında Uğur Mumcu’yu katlettiklerinde, ben de CHP Şişli ilçe başkanıydım. Onu yine hüzünlü bir vedayla sonsuzluğa uğurladık. Daha sonra Şişli’deki bu anıt fikri oluştu. Anıtın ilk nüvesinin atılmasında dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay’ın da önemli katkısı var. Kendisini de buradan selamlıyoruz. Anıtın kaidesini Yüksek Mimar Erhan İşözen tasarladı ve Türkiye’nin yetiştirdiği en kıymetli heykeltraşlardan Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yontularak Şişlimize ve Türkiye’ye armağan edildi.” Keskin konuşmasında, Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken, Uğur Mumcu ve düşüncelerinden korkanlar tarafından susturulmak istenen bütün aydınlara ses vereceklerini belirterek Ocak ayının Türkiye ve basın tarihi açısından kara bir ay olduğunun altını çizdi. Başkan Keskin, konuşmasını şunları da aktardı: “Metin Göktepe, Hrank Dink, Muammer Aksoy, yine bir Şubat ayında öldürülen, Abdi İpekçi, onurlu bir emniyet mensubu olan Gaffar Okkan gibi ne olursa olsun düşüncelerinden ve bu ülkenin aydınlık geleceğine olan inançlarından vazgeçmeyen pek çok değerimizi yitirdik. Hiçbirini asla unutmayacağız ve bu aydınlarımızı Şişli’de yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi 2. yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız.”

Babası Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan Uğur Mumcu anıtını restore eden yüksek mimar ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan ise Türkiye’ye, Cumhuriyet’e mal olmuş kıymetli hazineleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin en büyük kazanımı olan Cumhuriyet ve onun değerlerini korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim en büyük görevimiz. Bu kıymetli insanları ve ulusumuz çektiği acıları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.