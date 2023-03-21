Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar'ın koleksiyonundan 16 nadide eser Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü Yazar Metin Celal’in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinde bu ay Gazeteci, Spor Yorumcusu ve Bibliyoman Cem Dizdar’ı ağırladı.

Kentin kültür havzasına katkı sağlamak ve okumanın önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla önemli bibliyomanların ve nadir koleksiyonların edebiyatseverlerle buluştuğu İmzalı Müze Sohbetleri’nde gençlerle bir araya gelen Dizdar, koleksiyonculuğa giden kitapperver yönünü anlatarak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Dizdar’ın koleksiyonundan 16 eser bir ay boyunca İmzalı Müze’de görülebilir

İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi; Dizdar’ın koleksiyonundan “Tamamlanan İşler, Byron, Pasteur’ün Hayatı, Tristan ve İsolde” gibi yabancı eserlerin yanı sıra “Az Gelişmiş Ülkelerin Toplumsal Yapısı, Karlı Dağdaki Ateş, Fransız Resminde İzlenimcilik” gibi yerli, ilk baskı ve araştırmacılar için kaynak olabilecek 16 nadide esere 1 ay boyunca ev sahipliği yapacak.

Cem Dizdar: Kitaplar sadece içinde yazanlarla değil, yaptığı yolculukla da çok kıymetli

Söyleşide, kitap koleksiyonu yapmaya pandemi döneminde başladığını ifade eden Cem Dizdar, “Aslında benim evde çok kitabım vardı. Bir arkadaşımın evindeyken kızlarından birine 1. baskı şiir kitapları biriktirdiğini gördüm. İlk aydınlanma bende oldu orda. Sonra 52 yaşında baba oldum. Eşim Amerikalı olduğu için çok fazla dil biliyor. Kızımı da Fransız dilini öğrenmeye, Fransız eğitim modelinde okutmaya karar verdik. Arkadaşımın kızına yaptığı o ufuk açıcı girişimi bende yapmak istedim. Mezat nedir bilmezdim. Mezata gitmeye başladım. Elime bir kitap geçti. Tek kelime bilmiyorum. 3 ciltlik bir serinin Fransız eğitim modeli nasıl olmalı konulu bir kitabıydı. Cildine dokundum. Ebru içi vardı. 1 sayfası yırtık, üstünde bir kütüphane damgası vardı. Tarihi 1876 yazıyordu. Bu kitaba kaç kişi dokunmuştur diye düşündüm. Ta Fransa’dan kalkmış gelmiş buraya dedim. Bu kitap sadece içinde yazanlarla ilgili değil, serüveniyle yolculuğuyla, bambaşka bir hikâyeye sahipti. O zaman işte kitaplara yatırım yapmaya karar verdim. Ben kitapları kızım için topluyorum. Kızımın babasının ona bıraktığı miras ev, araziden ziyade kitaplar olsun istiyorum. Özellikle Fransız kitapları olmak üzere 20 bine yakın kitabım var. Şimdi Mürefte’ye yakın Gazi köyünde bir yer aldık ve burada kütüphane kurmayı planlıyoruz. Bu kitaplar başta kızımın ve birilerinin işine yarasın istiyorum” diye konuştu.

“Dijital kitaplardan hiçbir şey anlamıyorum”

Türk Edebiyatı’nda Kemalettin Tuğcu ve Sait Faik Abasıyanık’tan etkilendiğini ifade eden Dizdar, son zamanlarda popüler olan dijital kitaplardan haz alamadığını söyleyerek, “Dijital kitaplardan hiçbir şey anlamıyorum. Aklımda bir şey kalmıyor. Gazeteciyim. 30 yıl bilgisayara baktım, yazı okudum, kilometrelerce haber okudum. Ama kitabın yeri başkadır. Ben çizerim kitabı okurken. Kitabı kitaptan okumak, dokunmak başka bir şeydir” diye konuştu.

“Sevdiğiniz bir dizinin romanını okumakla başlayın”

Cem Dizdar, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için de tavsiyeler de bulundu:

Gençler; telefona, tablete, televizyona çok bakıyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için hikâye ve dizi arasındaki farkı görmek için sevdiğiniz bir dizinin kitabıyla başlayabilirsiniz. Çok kolay okunur Sait Faik. Çok zevkli okunur. Sokaktaki insanı farklı bir gözle görmenizi sağlar. Onun kitaplarını tavsiye edebilirim. Kitap, dilinizi çok geliştirecek. Kitapta karşılaştığınız o kelimeyi, gündelik yaşamda sizden başka kimse kullanmıyor olacak. Hayatınız zevkli hale gelecek. Kitapları ayrıca çok havalı buluyorum. Kütüphanenin karakteridir kitap. Okur olmak dil açısından sizi bir yere taşır. Soyutlamalar yapmak için, yönünüzu bulmak için içinde çok fazla tecrübe var.”

İmzalı Müze’de 386 adet kitap bulunuyor

Türkiye’nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 adet kitap yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki İmzalı Müze, Pazartesi günleri hariç saat 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.