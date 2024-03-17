Vatandaştan Mansur Yavaş'a teşekkür: ''Her derde deva oldun''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki seçim çalışmalarının yürütüleceği Hüseyingazi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçelerde gerçekleştirdiği Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışlarında halkla buluşmaya devam ediyor.

Ankara’nın 25 ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki seçim çalışmalarının yürütüleceği Hüseyingazi SKM açılışını CHP’nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ve Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ile birlikte gerçekleştirdi.

VATANDAŞTAN YAVAŞ’A: “HER DERDE DEVA OLDUN”

Coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleşen SKM açılışında Mamak ve Altındağlılar Yavaş’ı “Parsel parsel ekiyoruz, üretiyoruz”, “Ekim geldi çiftçi oldun, pandemi geldi doktor oldun, her derde deva oldun”, “Çiftçinin umudu sensin Başkan” yazılı pankartlarla karşıladı.

“PARANIN SAHİBİ SİZSİNİZ”

“Ankara'yı birlikte yönetmeye talip olduk. Ve inşallah birlikte yönetmeye de devam edeceğiz” diyen Yavaş, eski dönemden farklı olarak katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini vurguladı.

‘Ben yaptım’ diyerek çöp projelere para harcamadıklarını belirten Yavaş, “Benim maaşım, personelimin maaşı ve yapılan bütün hizmetler sizden alınan vergilerle yapılıyor. Dolayısıyla paranın sahibi sizsiniz. Paranızı nasıl kullanıyorlar, doğru kullanıyorlar mı? Nereye harcıyorlar? Bunun hesabını sorma zamanı 31 Mart. 31 Mart'ta doğru kullanan ve yanlış kullananı, israf edeni inşallah ayırt edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“ASFALT, KALDIRIM YAPMANIN BELEDİYECİLİKLE ALAKASI YOK”

Belediyeciliğin doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenmek olduğunun altını çizen Yavaş, “Eğitimi, sağlığı, geçimi, geleceği buna dahildir. Her şeyiyle ilgileneceksiniz. Asfalt, kaldırım yapmanın belediyecilikle alakası yok. Mesele nedir? Vatandaşa kaliteli hizmeti ucuz vereceksiniz. Daha önceki dönemde 1.6 dolara yıllarca su sattılar. Otobüs biletini bir dolardan sattılar. Biz bütçemiz bu kadar azalmasına rağmen özellikle altyapı yatırımlarında çok daha fazla iş yaptık. Eğer köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa, siz de parayı başka yere harcıyorsanız doğru belediyecilik yapmıyorsunuz demektir” diye konuştu.

MAMAK-DİKİMEVİ METRO HATTI EN GEÇ MAYIS’TA YENİDEN İHALE EDİLECEK

Yavaş, Mamak-Dikimevi Metro Hattı’nın en geç Mayıs ayında tekrar ihale edileceğini kaydederek, “Belki hepiniz biliyorsunuz. Özellikle Mamak Metrosu için maliyetinin yüzde 58 üzerinde verdiler. Tam 200 milyon Euro fazla fiyat verdiler. Bu nedenle iptal ettik” bilgisini verdi.

“O KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÜŞÜMESİNE İZİN VERMİYORUM”

2019 seçimlerinde kendisine yönelik iftiraları anımsatan Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunları o koltuklarını koruyup, o düzenleri devam etsin diye yaptılar. Şimdi de aynılarını yapıyorlar. Sosyal yardımlar kesilecekti ne oldu? Şimdi sosyal yardımlarda hepsi bizden kopya çekip ‘Biz daha fazla vereceğiz, biz daha fazla vereceğiz’ diyorlar. Bir belediye başkanı kentinde yaşayan herkesin her türlü ihtiyacını karşılamak zorundadır. Allah'a çok şükür ben o küçük çocukların evlerinde üşümesine izin vermiyorum. Onların ısınmasını sağlıyorum. Ben onların aç kalmasına izin vermiyorum, düzenli şekilde protein almalarını sağlıyorum. Bu benim asli görevim.”

“BENİMLE EL ELE TUTUŞACAK BİR BELEDİYE BAŞKANINI SEÇİN”

“Anketleri görüyorsunuz. Mansur Yavaş kazanıyor” diyen Yavaş, “İstirham ediyorum. Boş laflara inanmayın. Benimle el ele tutuşacak bir belediye başkanını seçin. Patron siz olduğunuza göre işini iyi yapamayanları göndereceksiniz ve inşallah Mamak'ta ve Altındağ'da artık benimle el ele verecek belediye başkanlarını seçip hep birlikte yöneteceğiz. Fark şurada. Seçimden önce bizi karaladılar. ‘Bunlar yönetemez’ dediler. Ne oldu? Ankara halkı son derece memnun. Önceliğimiz insan sağlığı, önceliğimiz insan hayatı. Ankara'da yatağa hiçbir çocuğun aç girmemesi, hiçbirinin okulundan mahrum olmaması ilk önceliğimiz budur. Siz ne dersiniz deyin gerçek belediyecilik budur. Durumu iyi olan zaten kendini bir şekilde idare ediyor değil mi? İşte mesele orada. Belediye başkanı kentinde yaşayan herkesin her türlü sıkıntısını görecek, el atacak. Esnafın da yanında olacak, iş dünyasının da yanında olacak asıl önemlisi garibanın yanında olacak” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.