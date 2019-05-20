Yenimahalle’den 100.yıla yakışır kutlama

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Eşi Azize Yaşar, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanları, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“19 Mayıs takvim yapraklarından çok öte bir anlam taşır”

Yaşar, “19 Mayıs Türk Ulusunun her bir ferdi için, takvim yapraklarından çok öte bir anlam taşır. Bugün Türk Ulusu’nun emperyalizme, işgale, sömürüye karşı başkaldırma günüdür. Birinci Dünya Harbi’nin hemen ardından işgale ve paylaşıma açılan bir yurdun bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür 19 Mayıs. Mandaya, işgale alkış tutanlara, İstanbul’un anahtarını düşman askerlerine teslim edenlere karşı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyenlerin günüdür 19 Mayıs, kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyetinin gençlerine ‘Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” diyerek 19 Mayıs meşalesinin emanet edildiği Atatürk gençlerinin günüdür. Bir harap gemicikle, dalgaları yırta yırta başlayan bir yolculuğun 100’üncü yılında Türk Ulusu yine aynı minnetle, aynı gemi ile yoluna devam ediyor. Bandırma yolculuğuna devam edenlere selam olsun. Yolculuğumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.

Gösteriler büyük beğeni topladı

19 Mayıs kutlamaları kapsamında belediye spor kulübü futbolcuları, TUBİL Halk Dansları Topluluğu, anaokulu öğretmenleri, eğitime destek projesinden faydalanan öğrenciler, hentbol takımı ve yüzme takımı gruplar halinde tören geçişi yaptı.

Tören geçişinde, ellerinde bayraklarla sahneyi dolduran personeller ve sporculara Yenimahalle’nin çeşitli okullarından gelen çocuklar da eşlik etti. Birbirinden güzel spor ve dans gösterilerinin yapıldığı, oyunların oynandığı, şiirlerin okunduğu, marşların ve şarkıların söylendiği etkinlikte, spor eğitmenlerinin yaptığı ışıklı ay yıldız gösterisi büyük beğeni topladı.

Yaşar, Ata’nın kabrinde dua etti

Programın bitiminde Anıtkabir’e giden Başkan Yaşar, vatandaşlarla birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Ata’nın kabrinde dua etti.

Gün boyu süren programlarda Yaşar’ın son durağı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Haluk Levent Gençlik Konseri oldu.

Konser, Kent Orkestrası ve halk oyunları gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen konuşma yaparak vatandaşların 19 Mayıs’ını kutladı. Haluk Levent’in sahne almasıyla birlikte doyasıya eğlenen vatandaşlar, Levent’in güzel sesiyle kulaklarının pasını sildi. Sesinin yanı sıra sahne performansıyla da büyüleyen Haluk Levent, Ankaralılara doyasıya bir gün yaşattı.