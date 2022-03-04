Yıldız Doyran ‘Yeniden Doğa’ sergisiyle Beşiktaş MKM’de

Usta sanatçı Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa” başlıklı sergisi, 3 Mart akşamı Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ. İş birliği ile MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener ve Nilgün Yüksel’in üstlendiği serginin açılışına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. 23 Mart’a kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergiye sanatçının uzun sanatsal kariyerinin bir dökümü niteliğinde olan kitap da eşlik edecek.

Usta sanatçı Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa” başlıklı sergisi, 3 Mart akşamı Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ. İş birliği ile MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener ve Nilgün Yüksel’in üstlendiği serginin açılışına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. 23 Mart’a kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergiye sanatçının uzun sanatsal kariyerinin bir dökümü niteliğinde olan kitap da eşlik edecek.

Günümüz sanatının dinamik yapısının gereklerine göre tasarlanan “Yeniden Doğa” sergisinde bilim insanları ve sergi küratörlerinin katkı sunacağı söyleşi ile bilim-doğa- sanat, sanatçı, sanat yapıtı, yaşam ekseninde izleyici, beraber düşünmeye, sürece dahil olmaya davet ediliyor.

Öğr. Gör. Dr. Dilek Karaiziz Şener ve Öğr. Gör. Nilgün Yüksel’in küratörlüğünü üstlendiği sergide Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’a ait birbirinden başarılı eserler MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde görücüye çıktı.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ. iş birliği ile gerçekleşen Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa” başlıklı serginin açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Maalesef zor zamanlardan geçiyoruz. Hep olumsuz şeyleri konuştuğumuz bir zaman dilimindeyiz. Bütün bu kötülüklerin içerisinde, sanat bizler için bir umut kaynağı ve bu umutsuzlukların önemli bir kısmını da sadece sanatla aşabileceğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş, kültür ve sanatın merkezi durumunda ve kentimizin bu özelliğini de elimizden geldiğince daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Beşiktaş’ta sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatı ve sanatçıyı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yaymak gibi önemli adımlar atıyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak pandemi döneminde sanatçılarımızla önemli projelere imza attık. Genç sanatçılarımıza destek oluyoruz. Yakın bir süre önce yine bu salonda 185 genç sanatçımızla bir sergi gerçekleştirdik. Hepsinin gözlerinin içindeki ışıltı görülmeye değerdi. ÇYDD ile de ortak bir projeye imza attık. Bu proje kapsamında 36 usta sanatçı bize eserlerini bağışladı. Böylece ÇYDD’den burs alan öğrencilerimize destek olduk. İçinde bulunduğumuz zor koşulları sanatla aşmaya çalışıyoruz. Beşiktaş’ı kültür ve sanatın merkezi olarak tescilleyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde Belediyemize ait bütün kültür merkezlerimizin sergi salonlarında yine böylesi sergilere ev sahipliği yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat’ın konuşmasının ardından açılışı yapılan sergi, ziyaretçilerin ilgisi yoğundu. “Yeniden Doğa” sergi projesi, bir yandan tam söylendiği gibi en yalın haliyle “doğa”yı anlatırken diğer yandan insana dair olabildiğince kaotik bir söylemi dile getiriyor. Proje, sadece doğaya değil, doğanın bir parçası olan, ona karşıdan bakan, onunla devinen, ondan kopan, ona dolayısıyla kendine yabancılaşan insana dair bir söylence. Yitip gidene dair bir ağıt, binlerce yıldır birlikte devinime dair bir onurlandırma. “Yeniden Doğa”, kaynaklarını doğanın ritminden, felsefeden ve göçlerle, yeni karşılaşmalarla uzun bir geçmişi de beraberinde taşıyarak oluşturulan kültürden alıyor. Sergide resimden fotoğrafa; yerleştirmeden videoya sanatçının felsefesini yansıtan eserler yer alırken, sergi eşliğinde sunumu yapılacak on altı yazarın katkıda bulunduğu kitapta hem sanatçının çalışmalarına bir yeniden okuma önerisi getiriliyor hem de bir sanatçının üretimlerinin dilde ve düşüncede nasıl çoğalacağı üzerine metinler yer alıyor.

Sergi 23 Mart’a kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.