Zeydan Karalar’ın sosyal belediyecilik kararlılığı

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor, işyerlerinin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlıları için yoğun besleme programı gerçekleştiriyor. Öte yandan Covid 19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinadaki vatandaşlar için kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı hizmeti de artarak sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın sosyal belediyecilik anlayışından taviz verilmemesi konusundaki direktiflerine uygun olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesine devam ediliyor.

ŞEFKAT KÖPRÜLERİ BİR KEZ DAHA KURULACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Derman ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtmayı sürdürüyor.

Salgın döneminde 250 bini aşkın gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi desteğine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde yeniden Şefkat Köprüleri kuracağı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla, hayırsever insanları buluşturacağı belirtildi.

KAHVALTI VE SICAK YEMEK DAĞITIMI DA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Covid 19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinadaki vatandaşlar için kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı hizmeti de artarak sürüyor. Şu ana kadar karantinadaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı 180 bin adeti aştı.

SOKAK CANLILARI İÇİN YOĞUN BESLEME PROGRAMI

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin 300 noktasında sokak canlılarını besleme faaliyetlerine de devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Canlılarını Besleme Ekibi her gün saat 16 ile 22 arasında düzenli olarak sahipsiz kedi ve köpekler için mama dağıtımı yapıyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen besleme işlemi, Ramazan ayında Covid 19’la mücadele kapsamında iş yerlerinin yeniden kapanması ve hafta sonları gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha yoğun yapılıyor.