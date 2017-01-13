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13'Ü RÜTBELİ 25 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINDA

13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltında

FETÖ soruşturmasında 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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Uşak'ta devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğünce 670, 672, 675, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen emniyet personeline yönelik Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda iki 2. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 3. Sınıf Emniyet Müdürü, bir 4. Sınıf emniyet Müdürü, iki Komiser, yedi Komiser Yardımcısı ve 12 polis memuru olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
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