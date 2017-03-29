16 ilte FETÖ operasyonu: 64 gözaltı

Hatay merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda da 21 kişi yakalandı.

Aralarında İstanbul, Hatay ve Erzincan'ın da bulunduğu 16 ilde ByLock operasyonu düzenlendi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ERZİNCAN'DA 21 GÖZALTI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, meslekten ihraç edilen akademisyen ile öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 21 kişinin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını belirledi. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, Erzincan merkezli 8 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda, zanlıların tamamını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.