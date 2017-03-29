16 İLTE FETÖ OPERASYONU: 64 GÖZALTI

16 ilte FETÖ operasyonu: 64 gözaltı

Hatay ve Erzincan merkezli 16 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı.

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Hatay merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda da 21 kişi yakalandı.

Aralarında İstanbul, Hatay ve Erzincan'ın da bulunduğu 16 ilde  ByLock operasyonu düzenlendi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te  belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan  şirketinde çalışan 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia  edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ERZİNCAN'DA 21 GÖZALTI 

 Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada,  meslekten ihraç edilen akademisyen ile öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 21  kişinin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını  belirledi.  Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, Erzincan merkezli 8 ilde  yaptığı eş zamanlı operasyonda, zanlıların tamamını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

AA
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