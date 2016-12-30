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''2017'NİN TÜM DÜNYAYA BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM''

''2017'nin tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum''

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yıl mesajı yayımladı.

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Şahin, mesajında, 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını dileyerek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

2016 yılının hem ülkemiz hem de dünya için zor bir yıl olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, geride bıraktığımız yıldan alınacak dersler ve geliştirilecek tedbirlerle 2017’nin daha iyi geçmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmak için işbirliği yapmış terör örgütleri ve onların dış uzantıları ile haklı bir mücadele içinde olunduğunu hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Geride bıraktığımız yıl insanlık için hiç de kolay geçmedi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok drama tanık olduk. Özellikle Ortadoğu’da akan kan ve Müslüman kardeşlerimize yapılan insanlık dışı muameleler vicdanımızı çok yaraladı. Ve tüm bu haksızlıklar karşısında tek başına mücadele etmek zorunda kalan Türkiye’miz bir de hain bir girişim ile sarsıldı. Çok şükür bu girişimden aziz halkımızın müdahalesiyle kurtulduk ve şimdi içimizdeki hainleri temizleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bir yandan da terörle mücadele ediyor ama yılmıyor, ilerlememizi sürdürüyoruz. Gelecekten umutluyuz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz. Bu bilinçle geleceğimizi inşa etmeye ve coğrafyamız için, dünyanın diğer bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimiz için umut olmaya devam edeceğiz.”

2017 yılının ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını dilediğini vurgulayan Şahin, “2017 yılının kan ve gözyaşının dindiği, hep güzellikler ve güzel duygularla hatırlanacak huzurlu günleri beraberinde getirmesini tüm kalbimle temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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