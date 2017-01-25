314 BİN TL'LİK BİLET KAYBOLDU !

314 bin TL'lik bilet kayboldu !

Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC Piyangolar Birimi'ne gönderilen 314 bin TL'lik bilet kayboldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC Piyangolar Birimi’ne gönderilen tam, yarım ve çeyreklerden oluşan 314 bin TL tutarındaki piyango biletinin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu bildirildi.

KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başbakanlık spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’ne gönderilen 29 Ocak çekilişine ait 314 bin 400 TL tutarındaki 1600 tam, 5 bin 500 yarım ve 35 bin çeyrek Milli Piyango biletinin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu kaydedildi.

Söz konusu biletlerin “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin “Sevk Halinde Kaybolan Biletler” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ikramiye çıkması halinde ikramiyelerin ödenmeyeceği, bunun yarınki Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanacağı kaydedildi.

İHA
195
Erotik tv kanalı izleyenler halkı çıldırttıErotik tv kanalı izleyenler halkı çıldırttı
İtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandıİtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
İşte Arınç'ın, Erdoğan'a yazdığı o mektupİşte Arınç'ın, Erdoğan'a yazdığı o mektup
Kılıçdaroğlu'ndan referandum açıklaması: Hayır çıkarsa...Kılıçdaroğlu'ndan referandum açıklaması: Hayır çıkarsa...
Sigara içmeye çıkan genç kız donarak öldüSigara içmeye çıkan genç kız donarak öldü
MHP'de ''hayır'' diyen başkan görevden alındıMHP'de ''hayır'' diyen başkan görevden alındı
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
Öldükten 1 ay sonra telefonundan sinyal alındı !Öldükten 1 ay sonra telefonundan sinyal alındı !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS