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45 YIL SONRA BİR İLK ! AY'A ÇIKIYORLAR

45 yıl sonra bir ilk ! Ay'a çıkıyorlar

SpaceX şirketi, 2018 yılında iki kişiyi Ay'ın etrafında dolaştıracak.

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SpaceX şirketi, 2018 yılında iki kişiyi Ay'ın etrafında dolaştırmak üzere göndereceğini duyurdu. 45 yıllık bir aranın ardından gerçekleşecek insanlı yolculuğa katılacakların isimleri açıklanmadı.

SpaceX şirketi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde Ay'a, etrafında turlayacak iki kişiyi göndereceklerini açıkladı. Bu seyahatle birlikte 45 yıl aradan sonra Ay'a insanlı yolculuk gerçekleştirilmiş olacak. Şimdilik isimleri açıklanmayan ve önemli bir miktar ödeme yaptığı belirtilen iki kişinin, Ay misyonunu tekrar kullanılabilme özelliğine sahip olan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na da malzeme götüren Dragon 2 kapsülünü kullanacağı aktarıldı.

Roketi fırlatma işleminin, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A platformundan yapılacağı kaydedilirken, misyonun yaklaşık bir hafta süreceği ve Ay'a inişin gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi. En son 1972'de Apollo 17 göreviyle Ay'a gidilmişti.

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