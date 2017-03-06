50 saniye içinde 50 bin TL çaldılar

Bolu'da cep telefonu satan işyerine giren hırsızlar 50 saniye içinde 50 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kaçatı. Asayiş şubesi ekiplerinin 5 gün süren titiz çalışması sonrasında İstanbul'da yakalandılar. İşyerinin güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan biri olayı gerçekleştirdiği gün giydiği kazağı 5 gün değiştirmeyince polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Şubat tarihinde Bolu'nun Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sabah 05:00'da Ayhan Titiz'e ait cep telefonu satışı yapan işyerine gelen maskeli ve eldivenli 3 kişi 50 saniye içersinde 50 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin sabah işyerine geldiğinde olayı farketmesi sonrasında polis ekiplerine haber verdi.

30 Güvenlik kamerası incelendi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro'suna bağlı ekipler olay yerine plakasız araçla gelen 3 kişiyi yakalamak için işyerinin çevresinde ve kentin çıkışlarında bulunan 30 güvenlik kamerasını incelediler. Hırsızlık bürosuna bağlı dedektifler, yüzlerine maske takan ve parmak izi bırakmamak için eldiven giyen 3 kişiyi titiz çalışma sonrasında İstanbul Küçükçekmece'de olduğunu tespit ettiler.

Aynı kazağı 5 gün giyince yakalandı

Asayiş Şubesi ekipleri 5 gün süren çalışma sonrasında olaya karıştığı tespit edilen ve Küçükçekmece'de cep telefonu satışı yapan işyeri bulunan 30 yaşındaki U.K. isimli şahsın dükkanına baskın düzenledi. Baskında U.K. ve 22 yaşındaki M.D. gözaltına alındı. Polis ekipleri, M.D. isimli şahsı olayı gerçekleştirdiği gün giydiği kazağı 5 gün değiştirmeyince kıskıvrak yakalandı. Olaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi. Yakalanan şahısların hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma suçlarında çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ve kiralandığı tespit edilen plaksız araçta yapılan incelemede, tornavida, eldiven ve olayda kullanılan malzemeler bulundu. Zanlıların işyerinde çaldıkları cep telefonlarının bir kısmını piyasada sattıkları ifade edildi. U.K. ve M.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.