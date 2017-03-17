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585 BİN TL MAAŞLA YÖNETİCİ ARANIYOR !

585 bin TL maaşla yönetici aranıyor !

İtalya'nın en bilinen tarihi eserlerinden olan başkent Roma'daki Kolezyum'un yöneticiliği için verilen ilan, arkeoloji dünyasını hareketlendirdi.

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Uluslararası katılıma da açık olan iş ilanında aranan temel özellik olarak, “en az 5 sene bir arkeolojik alanın yöneticiliğini yapmış olmak” yer alıyor.

Seçilen aday, filmlere konu olan ve bir zamanlar gladyatörlerin çarpıştığı, binlerce yabani hayvanın yapılan dövüşlerde hayatını kaybettiği arenanın geleceğinden sorumlu olacak.

Yıllık 5 milyon kişinin gezdiği, 2 bin senelik tarihi yapı, “kötü yönetim” nedeniyle yıllardır problemlerle boğuşuyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yöneticilik rolünü kazanan adayın yıllık 150 bin euro (585 bin lira) maaş alacağını açıkladı.

Dario Franceschini, bir kültür varlığı veya müze yönetmiş tecrübeli bir kişi aradıklarını söyleyerek, “Arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar da pozisyona başvurabilir” dedi.

Franceschini, bunun uluslararası bir ilan olduğunu da ifade ederek, “Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum. Örneğin İngiltere’deki British Museum’u bir Alman yönetiyor” diye konuştu.

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