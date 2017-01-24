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8 DOKTOR FETÖ'DEN GÖZALTINDA

8 doktor FETÖ'den gözaltında

Soma İlçesindeki soruşturmada 6'sı kadın 8 doktor gözaltına alındı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 6'sı kadın, 8 doktor gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin "Sağlık sektöründe" çalıştığı belirlenen kişilere yönelik Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı kadın 8 doktor gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, S.S, B.A.Ö, H.Ö, N.B, M.B, M.Ç, K.Ç.K ile A.M.A, Soma Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere, emniyete götürüldü.

 

 

 

AA
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