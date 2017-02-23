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90'LIK DEDE FATURAYI GÖRÜNCE BAYILDI

90'lık dede faturayı görünce bayıldı

Muğla'da 90 yaşındaki bir vatandaş 700 TL'lik telefon faturasını görünce bayıldı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 90 yaşındaki Hüseyin Cemil Acartürk , telefon borcunu ödemek için gittiği bayide faturanın 700 lira olduğunu öğrence bayide yere yığılıp bayıldı. Yaşlı adam telefonla konuşmadığını iddia etti.

Olay, Ulusal Egemenlik caddesi üzerindeki bir ceptelefonu bayisinde meydana geldi. Marmaris'e 56 kilometre mesafedeki Bozburun mahallesinde oturan Hüseyin Cemil Acartürk, telefon faturasını ödemek için ilçeye geldi. Bayiye giren yaşlı adam faturayı ödemek için vezneye yöneldi. Görevli adama borcunun 700 lira olduğunu söyledi. Fatura karşısında şok olan yaşlı adam fenalık geçirip bayıldı. Yaşlı adamın bayıldığını gören firma görevlileri önce panikle ne yapacaklarını şaşırdılar. Kısa bir süre sonra kendine gelen Hüseyin Cemil Acartürk,yattığı yerden güçlükle yetkililere seslenerek "Konuştuğuma dair fatura verin bana başka bir şey istemiyorum. Şu anda kriz geçiriyorum ölebilirim,sizlerden de davacıyım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kendisine yardım etmek için yanına yaklaşan genç kadına kimsesi olmadığını söyleyen Acartürk, evlatlarının bakmadığını ve kendisini dövdüğünü iddia etti. Bu sırada yerde yatan yaşlı adamla ilgilenmeyen bayi görevlilerine öfkelenen bir müşteri, "Ambulansı arayın neden bekliyorsunuz ki? Adam kriz geçiriyorum diyor, arayın ambulansı" diye tepki gösterdi.

Faturanın şokunu atlatan yaşlı adam ayağa kalkıp sandalyeye oturarak, "Ben konuşmadan bu faturayı bana ödetmeye çalışıyorlar. Ben telefonla konuşmadım. Konuşmadığım halde bu kadar yüksek fatura nasıl çıkar. İhtiyar olduğum için bu fatura zoruma gitti bayıldım" diye konuştu.

Bayii yetkilileri ise, borç faturasının merkezden gönderildiğini bayi ile alakası olmadığını söyleyerek gerekli yazışmaların yapılarak konunun araştırıldığını kaydetti.

İHA
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