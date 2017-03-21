AB başörtüsü yasağından memnun

AB Adalet Divanı'nın başörtüsü iş yerlerinde yasaklama imkanı veren kararının ardından AB Temel Haklar Ajansı, yasağı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), AB Adalet Divanı'nın başörtüsünün iş yerlerinde yasaklanmasına imkan veren kararını savunarak, iş yerlerinde çalışanlara eşit muamelede bulunulabilmesi açısından bu kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.



Viyana merkezli FRA, AB Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin sorusuna yönelik yazılı açıklamada bulundu.



''KARARDAN MEMNUNUZ''



Açıklamada, karara neden olan olay ve Adalet Divanının konuya ilişkin gerekçelerine yer verilerek, "Adalet Divanının aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Karar, iş yerlerinde çalışan kişilere eşit muamelede bulunulabilmesi noktasında temel sorunların çözümüne imkan sağlıyor" ifadesi kullanıldı.