ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği ana merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssüne ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamede Adil Öksüz'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Darbe girişiminden 6 gün sonra ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı telefon numarasından Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığı belirlendi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu arama doğrulanarak "Gelen talep doğrultusunda Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu konuda bilgilendirmeye çalıştık" denildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre başsavcılık kaynakları iddianameyi yarın kamuoyuna açıklamaya hazırlanırken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’e ilişkin telefon kayıtları da iddianamede yer aldı. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Adil Öksüz’ün telefonu darbe girişiminden 6 gün sonra, 21 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.22'de ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı telefon numarasından Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığı belirlendi.

ABD ELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada soz konusu arama doğrulanarak "Gelen talep doğrultusunda Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu konuda bilgilendirmeye çalıştık" denildi. Açıklama şöyle: "Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir."