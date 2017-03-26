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ABD ORDUSU İLK DEFA İTİRAF ETTİ

ABD Ordusu ilk defa itiraf etti

ABD Ordusu, Irak'ta yüzden fazla sivilin koalisyon uçakları tarafın öldürüldüğünü itiraf etti.

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ABD Ordusu Irak'ın Musul kentinde yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu ilk kez kabul etti.Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı.

Açıklamada, koalisyon uçaklarının Irak güvenlik güçlerinin talebi üzerine bölgede operasyon yaptıkları belirtilerek "Operasyonla ilgili ilk veriler, 17 Mart'ta Musul'un batısında sivillerin öldüğü iddia edilen bölgede bir hava saldırısı düzenlendiğini göstermektedir. Koalisyon, sivil kayıplarla ilgili tüm iddiaları ciddiye almaktadır ve olayın meydana geliş şeklini belirlemek üzere inceleme başlatılmıştır." denildi.

'ENKAZ ALTINDA YÜZLERCE KİŞİ VAR'

Cedide mahallesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin hala enkazın altında olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki gazeteciler, enkazdan Cuma günü 50 ceset çıkarıldığını söyledi.

Musul'dan kaçan bir Iraklı da enkazın altında hala yüzlerce kişi olduğunu anlattı. Doğrulanması halinde bu, Irak'ın 2003'teki işgalinden bu yana, en fazla sivilin yaşamını yitirdiği olay olacak.

HALK KAÇIYOR

Bu arada, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve Irak birliklerinin harekatı nedeniyle binlerce kişi DEAŞ denetimindeki kentten kaçıyor.

Kent sakinleri DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve gençleri savaşmaya zorladığını söylüyor.

Irak Ordusu kenti geri almak için Ekim'de harekât başlatmıştı. Irak askerlerinin yerleşimin çok yoğun olduğu kentin tarihi kesimine yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.

263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI...

Öte yandan AA'nın haberine göre Irak Meclisinde en büyük Sünni grubu oluşturan "Irak Güçler Birliği Koalisyonu", Musul'a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batısındaki kurtarma operasyonlarında aşırı güç kullanılmasını, son katliamda çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırısını, vatandaşların evlerinin yıkılmasını, yüzlercesinin ölümüne neden olan rastgele hava ve füze saldırılarını kınıyoruz." denildi.

Sünni grubu, sivillerin korunmasındaki hukuki ve ahlaki sorumluluğu Başbakan Haydar el-İbadi ve koalisyon güçlerine yükleyerek, İbadi'den sivillerin korunması için Musul'un batısında yürütülen operasyonun angajman kurallarını değiştirmesini istedi.

BBC Türkçe
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