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ABD'DEKİ TUTUKLAMADAN SONRA HALKBANK HİSSELERİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ

ABD'deki tutuklamadan sonra Halkbank hisselerinde tarihi düşüş

Halkbank hisseleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor. Bankanın hisseleri yüzde 15 düştü.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de Reza Zarrab’ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından banka hisselerdeki düşüş yüzde 15’i geçerken, düşüş banka hisselerinin işlem tarihindeki en büyük günlük düşüşüne işaret ediyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD’de tutuklanırken, ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratan altın tüccarı Reza Zarrab’ın yargılanma sürecinin kapsamının genişlediğine işaret etti.

Banka hisseleri yüzde 10.61 düşüşle açılmasının ardından saat 1006’da yüzde 15.42 düşüşle 10.20 liradan hareket ediyordu.

Bankacılık endeksi aynı saatte yüzde 3’e yakın, BIST-100 endeksi de yüzde 1 civarı düşüşle hareket ediyor.

Sözcü
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