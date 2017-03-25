ABD'den bir skandal daha: Hollywood'dan YPG filmi!

IŞİD (DEAŞ) ile mücadele bahanesiyle ABD tarafından silah ve para yardımına boğulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak skandal bir film ile insanlara 'şirin' gösterilmeye çalışılacak.

BAŞROLDE ÜNLÜ BİR OYUNCU VAR...

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

KONUSU İSE YPG'YE KATILAN AMERİKALILAR



Filmde Amerikalıların Suriye’de IŞİD'e (DEAŞ) karşı terör örgütü YPG'nin yanına katılarak çatışmalara girmesi anlatılacağı bildirilirken, yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: “Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.”

GYLLENHAAL VE ESPİNOSA BİR ARAYA GELİYOR

The Rolling Stone dergisindeki ‘The Anarchists vs. ISIS’ (Anarşistler IŞİD’e karşı) makaleden uyarlanacak film için oyuncu Jake Gyllenhaal ve yönetmen Daniel Espinosa bir kez daha bir araya geliyor.

Filmin yapımcıları Espinosa’nın yeni prodüksiyon şirketi BOZI ve Ninestories yapım şirketi adına Gyllenhaal ve Riva Marker olacak. Bold Films genel başkanı Michel Litvak’ın da yapımcılığını üstleneceği filmin başyapımcısı ise CEO Gary Michael Walters olacak.

Marker bir açıklamasında, “Tematik anlamda çoğunlukla kimlik arayışı üzerine malzemelerden etkileniyoruz. Özellikle de bağ kuramamanın giderek kolaylaştığı bir dünyada. Seth’in hikayesi de en vahşi koşullarda bağ kurmak için her şeyden vazgeçenlerin hikayesi” ifadelerini kullanıyor.