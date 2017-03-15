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ABD'DEN TÜRKİYE-HOLLANDA AÇIKLAMASI

ABD'den Türkiye-Hollanda açıklaması

ABD, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde taraf olmadı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Toner, Türkiye ve Hollanda arasındaki kriz konusunda konuşarak, her iki tarafı da "saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye" davet etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, telefonla gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin Türkiye-Hollanda krizi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Mark Toner konuya, "Her ikisi de NATO müttefikimiz olan Hollanda ve Türkiye hükümetleri arasında bir mesele" diyerek, ABD olarak her iki ülkeyi "tansiyonu artırıcı söylemlerden kaçınmaya ve karşılıklı saygı içinde anlaşmazlıkları çözmeye" çağırdıklarını belirtti.

"Güçlü müttefiklerimiz"

Krizden hangi tarafın suçlu olduğuyla ilgili yöneltilen soruya ise Toner, her iki ülkeye yönelttiği saygı çağrısını yineleyerek cevap verdi. Toner "yakın işbirliği içinde olduğumuz güçlü NATO müttefiklerimiz" dediği Türkiye ve Hollanda'ya iyi geçinmeleri ve işbirliği içinde olmalarını önererek, taraf olmaktan kaçındı.

DHA
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