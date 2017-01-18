SON DAKİKAİSTANBUL'DA ADLİYEDE BOMBA PANİĞİ

ABD'NİN EĞİTTİĞİ SUBAY EL BAB'IN YENİ EMİRİ OLDU

ABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri oldu

Türkiye'nin operasyon yürüttüğü El Bab'ta, DEAŞ'lı teröristlerin başında ABD'nin eğittiği eski subay Ebu Ömer Halimov'un olduğu iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

El Bab’da Türk askerine karşı savaşan DEAŞ militanlarını geçmişte ABD’nin eğittiği eski Tacik subay Ebu Ömer Halimov’un yönettiği iddia edildi.

Suriye’de kan kaybeden DEAŞ’ın yeni emiri olarak ABD’nin eğittiği Tacikistanlı eski subay Ebu Ömer Halimov’un atandığı iddia edildi. Halimov, Tacikistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis özel kuvvetleri OMON’da yarbay rütbesiyle görevliyken, 2015 yılında ortadan kaybolarak DEAŞ’a katıldı. Irak’ın eski operasyon lideri ‘Çeçen’ lakaplı Ebu Ömer el-Şişani’nin geçtiğimiz Temmuz’da koalisyon saldırılarında öldürülmesinin ardından Halimov, örgütün Irak’taki en üst düzey komutanlığına getirildi. Örgüt Eylül 2016’da Halimov’un özel kuvvetler komutanı olarak atandığını açıkladı.

fft16_mf8376906.jpeg

TERÖRE KARŞI EĞİTİLDİ!

Gerçek adı Gülmurad Halimov olan Ebu Ömer kod adlı terörist Halimov, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafızları’nda görev yaptıktan sonra, Tacikistan İçişleri Bakanlığına bağlı polis özel kuvvetlerine katıldı. 2003-2014 yılları arasında, Amerika ve Tacikistan’da, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen beş farklı terörle mücadele eğitim programına katıldı. 2009’da Tacikistan’daki Raşt Vadisi ile 2012’de Afganistan sınırındaki Horog kentinde ayrılıkçı silahlı gruplara karşı düzenlenen harekâtlarda yer aldı.

KESKİN NİŞANCI

Amerikan Dışişlerine bağlı Diplomatik Güvenlik ve Anti-terörizm birlikleri tarafından özel savaş taktikleri konusunda eğitilen ve keskin nişancı olduğu belirtilen Ebu Ömer Halimov’un El Bab’da Türk askerinden darbe yiyen DEAŞ’ı toparlaması için örgüt yönetimi tarafından Irak’tan Suriye’ye gönderildiği öğrenildi. 29 Eylül 2015’te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 29 Şubat 2016’da ise BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlandı ve yaptırımlar listesine eklendi.

3 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Ağustos 2016’da, ‘Adalet için Ödül programı’ kapsamında Halimov’un ölü ya da diri olarak yakalayan yahut yakalanmasıyla sonuçlanan bilgi paylaşımı yapan kişiye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 3 milyon dolar ödül vaat edildi. ‘Özel Eğitimli Küresel Terörist’ olarak tanımlanan Halimov, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

Vatan
1130
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Milli tank projesinde sözleşme iptaliMilli tank projesinde sözleşme iptali
Şahan'dan ''Recep İvedik 5'' eleştirilerine videolu yanıtŞahan'dan ''Recep İvedik 5'' eleştirilerine videolu yanıt
''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''
Didem Arslan: Bir güzel dövmüşlerDidem Arslan: Bir güzel dövmüşler
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklamasıİngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
Kadın cinayetinde kan donduran ifadeKadın cinayetinde kan donduran ifade
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS