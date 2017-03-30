Adana'daki katliam evinde şok eden bulgular

Adana’nın Kozan İlçesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk beş kişi hayatını kaybettiği katliamda bir kişi gözaltına alınırken olayla ilgili tuhaf ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olay yerinde incelemede bulunan Jandarma ekipleri evde çok sayıda muska ve evin yanında yeni kazılmış 3 metrelik bir çukur buldu.

38 yaşındaki Mehmet Doğan, imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı’yla birlikte ağabeyinin Çokak Köyü’ne 700 metre uzaklıktaki evine gitti. Evde 43 yaşındaki Hüseyin Doğan’ın eşi Fatma Yavuz, 9 yaşındaki Hakkı Doğan ve Fatma Yavuz’un ilk eşinden olan oğlu 16 yaşındaki Görkem T. birlikte yaşıyordu.

Doğan kardeşler salonda oturdukları sırada iddiaya göre İbrahim A., kapısı açık olan eve pompalı tüfekle baskın yaptı. Saldırgan bir anda evde oturanlara pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Mehmet ve ağabeyi Hüseyin Doğan’ı hedef alan İbrahim A. kurşun yağdırırken, kadınlar evin tuvaletine, Hakkı Doğan ve Görkem T. de mutfağa kaçtı. Salonda iki kardeşi öldüren saldırgan ardından önce kadınları ardından Hakkı Doğan’ı katletti.

YARALI HALDE KAÇTI

Bu sırada Görkem T. pencereden kaçarak evlerine en yakın komşularına sığınıp yardım istedi. Muhtar hemen durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Vahşetin yaşandığı yere sevk edilen sağlık ekipleri de 5 kişinin öldüğünü belirledi.

TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDI

Görkem T.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmalara başlayan güvenlik güçleri, cep telefonu sinyalinden İbrahim A.’nın yerini tespit etti. Şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra vahşetin yaşandığı evden 6 kilometre uzaklıkta bir pompalı tüfek ve iki tabancayla yakalandı. Gömleğinde kan lekeleri bulunan zanlı Kozan Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Katliamla bağlantılı 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

GARİP AYRINTILAR

Olay bölgesinde incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, ölenlerin üzerlerinde ve evin değişik yerlerinde çok sayıda muska buldu. Evin yakınında da yeni kazılmış 3 metrelik çukur tespit edildi.

DEFİNE TARTIŞMASI MI?

Katliama, ölenlerden Mehmet Doğan ile arkadaşı olan zanlı İbrahim A. arasında ‘define arama meselesi’ yüzünden çıkan anlaşmazlığın neden olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre gündüz tarlada çalışırlarken çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Doğan, İbrahim A.’ya tokat attı. Ardından da İbrahim A. intikam için Doğan’ın evini bastı.

‘ARABAMIZLA CİNCİLERE GİDİYORDU’

Suçlamayı kabul etmeyen İbrahim A. hakkında ek gözaltı süresi verildi. Şüphelinin babası İsmet A., evli ve iki çocuk babası olan oğlunun olay günü iş çıkışı yanına geldiğini ve bahçeyi ilaçlamaya gideceğini söylediğini ifade etti. İsmet A. öldürülen Hüseyin ve Mehmet Doğan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak şöyle devam etti: “Oğlum, 6 ay önce arabasını Hüseyin Doğan’a verdiğini anlattı.Kardeşi Mehmet Doğan’ı gaipten sesler duyduğu için Hatay’daki bir cinci hocaya götürmüş. Zaman zaman bu cinci hocaya gitmeleri devam etti."

