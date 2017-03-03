Adım adım Menbiç'e...

Türkiye destekli ÖSO'nun, Suriye’nin kuzeyinde El Bab’ı terör örgütü DEAŞ’ın elinden almasının ardından, Ankara’nın hedefinde Menbiç var. Ancak Menbiç’te bulunan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurlarından karşı hamleler de geliyor. ÖSO’nun önceki gün Menbiç’in güneybatısındaki bazı köyleri ele geçirmesi üzerine YPG’nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Menbiç’in batısındaki bazı alanları Suriye ordusuna bırakma kararı aldı. ABD destekli SDG böylece Fırat Kalkanı operasyonuyla arasında tampon bölge oluşturmayı amaçlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye ile ABD’nin Menbiç'te karşı karşıya gelme ihtimalinin sorulması üzerine, “Böyle bir karşı karşıya gelme riski yok zaten. Burası ABD’nin toprakları değil ki. ABD askerleriyle biz niye karşı karşıya gelelim?" yanıtını verdi.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önceki gün ABD destekli SDG kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurma kararı aldığını açıkladı. Konsey, bu amaçla kentin batısını Suriye rejimine bıraktı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Menbiç Askeri Konseyi, “Fırat Kalkanı ile cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Suriye askerlerinin “Menbiç Askeri Konseyi ile Türk ordusunun kontrolündeki bölgeleri ayıran hattı koruyacağı” belirtildi. Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, yaptığı açıklamada temas noktalarına rejim güçlerinin yerleşmesi durumunda buralarda fiilen Rusya’nın da olacağını, dolayısıyla Menbiç istikametinde ilerlemenin ciddi şekilde zorlaşacağını söyledi.

M4 OTOYOLU KRİTİK

El Bab ve civarında konuşlu Türk birliklerinin Menbiç istikametinde ÖSO güçlerine destek vermesi açısından Halep-Menbiç arasındaki M4 otoyolu kritik öneme sahip. Nitekim önceki gün ÖSO ile PYD arasında yaşanan çatışmanın da bu yol civarındaki köylerde olduğu bildirildi.

‘YPG İLE OLMAZ’

DEAŞ’a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutanı ABD’li Korgeneral Stephen Townsend, önceki gün YPG’nin Türkiye’ye bir tehdit oluşturduğuna dair kanıt görmediğini söylemişti. Townsend, Rakka’yı DEAŞ’tan almak için planlanan operasyona ilişkin “Operasyonda kesinlikle Kürtler olacak” demişti. Türkiye’nin önceliği ise Menbiç. Türk güvenlik kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı gibi Menbiç, PYD’den temizlenmeden TSK’nın gündeminde Rakka’ya yönelik bir operasyona katılma yok. PYD/YPG’nin içinde yer alacağı bir güce Türkiye’nin ve ÖSO’nun katılması da söz konusu değil.