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AK PARTİLİ VEKİLE BOZKURTLU KARŞILAMA

AK Partili vekile bozkurtlu karşılama

AK Partili milletvekili ile belediye başkanı MHP teşkilatını ziyaretinde ülkücü gençlerin bozkurt selamıyla karşılandı.

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AK Parti Konya milletvekili Mehmet Babaoğlu ve AK Partili Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un MHP ilçe teşkilatı ziyareti sırasında, Ülkücü gençler tarafından Bozkurt selamı ile karşılanması tartışmalara konu oldu.Belediye Başkanı Özaltun "Ben de şaşırdım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayas'ın haberine göre AK Parti Konya milletvekili Mehmet Babaoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesindeki MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. AK Partili heyet burada MHP Beyşehir İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş ile bir süre görüştü. Ziyarette vekil Babaoğlu’na AK Partili Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da eşlik etti.

ÜLKÜCÜLERDEN İLGİNÇ KARŞILAMA VE UĞURLAMA

Dün gerçekleşen ziyarette MHP ilçe binasının koridoruna sağlı sollu dizilen Ülkücü gençler, AK Partili misafirlerini esas duruşa geçip bozkurt işareti yaparak karşıladı. Aynı tören AK Partili heyet giderken de uygulandı. Ülkücülerin bu alışılmadık karşılama ve uğurlama töreni sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

“BEN DE ŞAŞIRDIM”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise “Referandum çalışmaları kapsamında vekilimizle ziyaretlerde bulunduk. MHP teşkilatına da uğradık. Koridordan geçerken Ülkücü gençler bizi tek sıra halinde bozkurt işareti ile uğurladılar. Açıkcası ben de şaşırdım. Sayın vekilimiz yürüdü ardından da ben yürüdüm. Daha önce hiç böyle bir tören görmemiştim” diye konuştu.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Tartışma yaratan görüntülerde ise AK Partili vekil Babaoğlu’nun da Ülkücü gençlere “Allah razı olsun. İnşallah 16 Nisan’da hep birlikte evet diyeceğiz” şeklinde  karşılık verdiği görülüyor.

Sözcü
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