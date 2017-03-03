Aliağa’da gemiden denize yakıt sızıntısı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa'nın Karadut mevkisinde hacizli olarak demirli bulunan 5 gemiden biri olan 97.8 metre boyunda, 3 bin 936 grostonluk Türk bayraklı, "Bodyer" isimli kuru yük gemisinin akaryakıt tankından litrelerce yakıt denize sızdı. Aliağa Liman Başkanlığı yetkililerine haber verilmesi üzerine ekipler, geminin yanına giderek sızan yakıttan daha fazla bölgenin zarar görmemesi için, geminin etrafını bariyerlerle çevirdiler. Mürettebatın bulunmadığı gemi çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürerken, gemideki yakıtın tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.
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