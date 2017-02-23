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ALKOL ALDIKLARI YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜLER !

Alkol aldıkları yaşlı adamı öldürdüler !

Konya'da iki genç beraber alkol aldıkları iddia edilen 64 yaşındaki yaşlı adamı darp ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat T.,(20) Bayram K.(22)ve Hasan Şengönül boş bir evde alkol almaya başladı. Alkol alan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Murat T. ve Bayram K.yaşlı adamı darp etti. Darp edilen Hasan Şengönül motosikletle olay yerinden kaçtı. Şengönül'ün peşinden giden şüpheliler yaşlı adamı cadde üzerinde yakalayarak, yaklaşık 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Hasan Şengönül ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi MeramTıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 15 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın şüphelileri, Murat T. ve Bayram K.'yı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alkol aldıkları yaşlı adamı öldürdüler !

İHA
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