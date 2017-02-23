Alman Bakan'dan Erdoğan hakkında şok talep

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki olası bir referandum mitinginin federal hükümet tarafından engellenmesini talep etti.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, "federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitinglerin düzenlenmesini önlemesi gerektiğini" ifade etti.

Jäger, "Buradaki düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hakların sınırlandırılması ve idam cezasının geri getirilmesi ile birlikte sunulan bir anayasa değişikliğinin kampanyası için kötüye kullanılamaz" şeklinde konuştu. Eyalet İçişleri Bakanı, Türkiye iç politikasındaki gerginliklerin Almanya'ya taşınmasının engellenmesi gerektiğini kaydetti.

"İÇ POLİTİK MESELE ALMANYA'YA TAŞINAMAZ"

Hafta başında da benzer bir açıklama Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinden yapılmıştı. Eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Türkiye iç politikasındaki gerilimin Almanya'ya uzanmasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemesini federal hükümetin diplomatik yolları kullanarak engellemesi gerektiğini kaydetmişti.

DW