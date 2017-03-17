Altın fiyatları sert düştü

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşe paralel güne azalışla başladı ve 142,1 liraya kadar geriledi.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından dolar kurunun ve buna bağlı olarak altının gram fiyatının düşüşü hızlandı. Dolar/TL dün 3,61 seviyelerine kadar inerken gram altın ise günü yüzde 0,84 azalışla 142,8 liradan tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) dünkü toplantısında, politika faizi ve faiz koridoru sabit tutulurken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranı yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltildi. Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından dolar kurunda başlayan düşüş, dün TCMB'nin kararı sonrasında hızlanarak devam etti.

Bugüne düşüşe başlayan gram altın, 142,1 lirayı gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 142,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234 lira, Cumhuriyet altını da 953 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararlarının altının ons fiyatında, TCMB'nin faiz kararlarının ise altının gram fiyatında etkili olduğunu kaydetti. Küresel piyasalarda Fed iyimserliğinin gelecek hafta da devam edebileceğini belirten Memiş, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki düşüşlerin, altının ons fiyatında ise yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan altının ons fiyatı 1.250 dolar direncini test edebilir diye tahmin ediyoruz." dedi.

Dolar/TL'deki düşüşlerin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırlandırdığını ifade eden Memiş, haftanın son işlem gününde 142,0-146,0 bandının takip edileceğini söyledi.