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AMBARLI LİMANI’NDA 62 KİLOLUK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Ambarlı Limanı’nda 62 kiloluk kokain ele geçirildi

Ambarlı Limanı'na gelen Singapur bayraklı gemideki konteynerde, piyasa değeri 12.5 milyon lira değerinde olan 62 kilogram kokain ele geçirildi.

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Ambarlı Limanı’nda Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerde arama yapıldı.

Muz konteynerinde X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. 

Aramalarda 62 kilo kokain ele geçirildi. Kokainin piyase değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
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