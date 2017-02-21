Ambarlı Limanı’nda 62 kiloluk kokain ele geçirildi

Ambarlı Limanı’nda Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerde arama yapıldı.
Muz konteynerinde X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.
Aramalarda 62 kilo kokain ele geçirildi. Kokainin piyase değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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