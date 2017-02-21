Ambarlı Limanı’nda 62 kiloluk kokain ele geçirildi

Ambarlı Limanı’nda Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerde arama yapıldı.



Muz konteynerinde X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.



Aramalarda 62 kilo kokain ele geçirildi. Kokainin piyase değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.