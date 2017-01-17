Varis rahatsızlığı kişinin yaşamını zorlaştıran, çoğu zaman ağrılara, yorgunluklara neden olan bir sorun. Varis bir cilt sorunu olmanın dışında aynı zamanda bir damar sorunu olarak ele alınıyor. Varise çözüm arayan hastalarımıza bu yazımızda ameliyatsız varis tedavisi hakkında bilgi vereceğiz. Geçmişte varis tedavileri ameliyatla uygulanmak zorunda kalıyor, hasta bunun için hastanede veya tedavi uygulanacak merkezde yatmak zorunda kalıyordu. Kişinin bir süre günlük yaşamından kopmasının yanındavaris ameliyatı narkoz ile uygulanan bir yöntem. Ameliyatın bir diğer eksisi ise ameliyattan sonra varis oluşma ihtimalinin yüksek olması. Ameliyatsız varis tedavisinde ise tekrar olasılığı daha az oluyor. Gelişen tıp teknikleri sayesinde aynı gün içinde varis tedavisi olabilir ve yaşamınıza devam edebilirsiniz. Farklı boyutlardakivarislere çözüm olarak uygulanan ameliyatsız yöntemlerin başında köpükle varis tedavisi, lazerle varis tedavisi ve radyo frekansları ile varis tedavisi geliyor.

Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle varis tedavisi adından da anlaşılacağı gibi lazer teknikleri kullanılarak uygulanan bir tedavi şeklidir. Günümüzde en çok tercih edilen varis tedavilerinin başında gelir. Lazerle varis tedavisinin ameliyatlı varis tedavisine göre birçok avantajı bulunur. Varis tedavisi lazeruygulamasıyla yapılır ve hedeflenen bölgedeki varisli damarların iptal edilmesi sağlanır. Lazerle varis tedavisi ağrısız, acısız bir yöntemdir. Gerektiğinde lokal ağrı kesiciler uygulanabilir. Bu yöntemin en büyük avantajı ciltte kesik, yara gibi izlerin kalmamasıdır. Ameliyatlı varis tedavisinden farklı olarak yatış işlemi yaptırmanıza gerek olmaz, tedaviden sonra kalkıp günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

Radyo Frekanslarıyla Varis Tedavisi

RF varis tedavisi sizlere radyo dalgaları kullanılarak varis tedavisi çözümü sunan bir başka tekniktir. Radyo frekansı ile varis tedavisi yine lazerde olduğu gibi ağrı, sızı gerektirmeyen bir yöntemdir. Varis ameliyatından farklı olarak yara, kesik ve iz bırakmayan bir tedavi türüdür. Ameliyatsız varis tedavisi türü olan radyo dalgalarıyla varis tedavisinde varisli damarın kapatılması işlemi uygulanır. Radyo dalgalarını kullanılarak uygulanan bu tedavi yönteminde amaç varisli damarları kapatmaktır. Böylece varisin sebebi ortadan kaldırılır.

Köpükle Varis Tedavisi

Bu tedavi yöntemi de varis tedavisinde oldukça sık kullanılan ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinden biridir. Köpükle varis tedavisinde amaç varisli bölgeye köpük maddesini enjekte ederek sorunlu bölgeyi ortadan kaldırmaktır. Bu yöntem ameliyatlı bir yöntem değildir ve iğne kullanılır. Varis tedavisi köpük yönteminde küçük ve orta boyutlardaki varislere karşı büyük başarı elde edilir. Uygulanan kimyasal ilaç varis damarlarını kapatmayı sağlayacaktır. Bu yöntem tek başına kullanıldığı gibi lazer, köpük veya buharla tedavilere yardımcı olacak şekilde kullanılabilen bir varis tedavisi ameliyatsız yöntemidir.