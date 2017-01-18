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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE 1. MADDE KABUL EDİLDİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE 1. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifi ikinci turda 1. maddenin oylaması yapıldı.

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Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde oylaması yapıldı. Yapılan oylamada 1. madde 345 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması yapıldı. Oylamasonucunda 1. Madde 345 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde 'yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddenin oylaması için 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boş çıktı.

Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, ’Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

1. MADDEDE NE VAR?

Anayasa değişikliği 1. Maddesi’yle ilgili düzenleme şu şekilde:

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur ilk oylamasında liderler oylarını böyle kullandı... (Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ)

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