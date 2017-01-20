ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da başlatılan FETÖ operasyonunda 10 mülki idare amiri gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ operasyonu başlattı. 10 mülki idare amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında mülkiye başmüfettişi olan Bilal Yavaş, Cihan Demirhan, Mehmet Ergenoğlu, Sami Pınarakar ve Tahsin Aksu da var.

Gözaltına alınan isimlerden olan Ferda İleri daha önce FETÖ/PDY soruşturması İzmir merkezli yapılan bir operasyonda gözaltına alınmış ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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