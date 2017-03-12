Apple'dan Türkiye için şok karar !

Apple ürünlerinde uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Apple Türkiye temsilcisi, "Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz" dedi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ"

Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı sorulduğunda aynı temsilci, "Bu konuda detaylar henüz belli değil ama bugün itibariyle uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

TAMİR PARASI ÖDENECEK

Bugüne kadar yurt dışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bundan böyle yurt dışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Bir diğer alternatif, Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak.