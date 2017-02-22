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ARKADAŞINI ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SELFİE ÇEKMİŞ

Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş

Konya'da arkadaşını öldüren kişinin ölmeden önce arkadaşıyla selfie çektiği ortaya çıktı.

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Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde arkadaşı 35 yaşındaki İbrahim Çakır'ı, av tüfeğiyle öldüren ve cesedini de Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ormanlık alana gömen 22 yaşındaki Y.Z.'nin, olaydan bir kaç gün önce, öldürdüğü arkadaşıyla selfie çektirdiği ortaya çıktı.

Olay, geçen 19 Şubat Pazar günü Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce Huğlu'da av tüfeği imalatı yapan atölyede çalışan Y.Z. ile cep telefonuyla mesajlaşan galerici İbrahim Çakır, kendisini almaya gelen bir otomobille evden ayrıldı. Eşi İbrahim Çakır'ın eve dönmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine şüphelenen Çiğdem Çakır, polisi arayarak kocasının biriyle mesajlaştıktan sonra evden 42 DGU 54 plakalı otomobille gittiğini, hayatından endişe ettiğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Beyşehir İlçesi'nde çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Çakır'ın bindiği otomobilin plakasından Y.Z.'ye ulaştı.

SÖZÜNDE DURMADI

Y.Z.'un otomobilinde inceleme yapan cinayet polisi, aracın paspaslarında kan izlerine rastladı. Önce çelişkili ifadeler veren Z., cinayeti itiraf etti. Polise daha önce İbrahim Çakır'la sürekli para alışverişinde bulunduğunu söyleyen Y.Z., "Daha önce 7 bin lira borç almıştım. "Borcunu kapatırsan sana 150 bin lira verebilirim" dedi. Ben bu sözüne güvenerek iş kurmak istedim. Yaklaşık 100 bin liralık büyükbaş hayvan aldım ama parasını İbrahim'den alacağım parayla ödeyecektim. Olay günü ben ona 7 bin lira olan borcumu ödedim. Bana vereceği 150 bin lirayı sordum. O da bana "ne parası ben de para yok o parayı harcadım" dedi. "Bana söz verdin bu yüzden borca girdim" dedim. İbrahim de "bana niye güvenip borca girdin, girmeseydin" diyerek küfür etti. Aramızda boğuşma yaşandı. Yanımda bulunan av tüfeğiyle ateş ettim'" dediği öğrenildi.

PARAYLA BİRLİKTE GÖMMÜŞ

Y.Z., ifadesinde İbrahim Çakır'ı, öldürdükten sonra cesedi bagaja koyduğunu yolda da da arkadaşı Mehmet Selvi'yi yanına alıp birlikte Antalya'nın Manavgat İlçesi yakınlarında Yayla Alan mevkiinde ormanlık alana gömdüğünü, sonra bir akaryakıt istasyonunda otomobili yıkadıklarını, yanındaki arkadaşının ise hiç bir şeye karışmadığını söylediği öğrenildi. Y.Z.'un, cesedi gömdükten sonra Alanya'ya geçtiklerini ve geceyi orada bir otelde konaklayarak geçirdiklerini söylediği belirtildi. İbrahim Çakır'ı gömmeden önce verdiği parayı almak istediği, ancak Çakır'ın cebindeki paraların delik deşik ve kan içinde olmasın nedeniyle paralarla gömdüğü öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞIYLA SELFİE YAPMIŞ

Y.Z. ile cesedi gömdüğü sırada yanında bulunduğu için gözaltına alınan Mehmet Selvi'nin yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Y.Z.'un öldürdüğü arkadaşı İbrahim Çakır'la birlikte olaydan bir kaç gün önce selfie fotoğrafı çekmesi dikkat çekti.

DHA
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