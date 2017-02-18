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ATAKLI İLE KÜÇÜK YİNE BİRBİRİNE GİRDİ

Ataklı ile Küçük yine birbirine girdi

Gırgır dergisinde yayımlanan karikatür tartışılmaya devam ediliyor. 1 AN TV'de Cem Küçük ve Can Ataklı arasında çıkan tartışmada taraflar birbirine sert sözlerle yüklendi.

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1 AN TV'de yayınlanan 1 HABER 3 YORUM programında Cem Küçük, Can Ataklı ve Cemil Barlas, Gırgır Dergisi’ndeki Hz. Musa karikatürü konusunda tartıştılar ve bu gergin anlar stüdyoya yansıdı.  

Gırgır’ın Hz. Musa karikatürünü Cem Küçük'ün Can Ataklı’ya sorması üzerine Ataklı şunları ifade etti: ”Burada bir nefret suçu yok. Densizlik, saygısızlık var. Birinden nefret etmiyor, kendince alay etmiş. Burada başka bir vahim bir durum var. Gırgır Dergisi sıradan bir dergi değil. 50 yıllık bir dergi. Yayın grubu öyle bir korkuya kapılıyor ki, dünyada hiç örneği görülmemiş bir iş yapıyor. Fransa’da da karikatür dergisinin yaptıkları ortada, fakat hala yayında. Biri açık bir saygısızlık yapıyorsa, toplumda infiale neden oluyorsa bunun sorumluları hesap vermeli. Dergi kapanmamalıydı. Korkuya kapıldıkları için dergiyi kapatıyorlar. Burada karikatürü çizeni atarsın. İkinci bir şey yapıyorlar, karikatürü çizenle ilgili kendileri suç duyurusunda bulunuyorlar.”

Bunun üzerine Cem Küçük’ün “Bu bir nefret suçu, Hz. Musa’ya ağza alınmayacak sözler sarfediyorlar. Bu karikatürü çizen mutlaka tutuklanmalı” demesi üzerine üzerine, Can Ataklı ve Cem Küçük arasında gergin anlar yaşandı. Ataklı "idam da gelecek bence asılmalı" diye ironi yapınca, Cem Küçük sesini yükseltti. Sözcü hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Can Ataklı ise cep telefonundan iki isme bir video izletti. Videonun içeriği ekrana verilmezken, video üzerine de tartışma yaşandı.

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