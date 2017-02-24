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ATATÜRK ALEYHİNDE PAYLAŞIM YAPTI UZAKLAŞTIRILDI

Atatürk aleyhinde paylaşım yaptı uzaklaştırıldı

Gaziantep'te sosyal medyadan Atatürk aleyhinde paylaşım yapan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

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Gaziantep'te sosyal  medya hesabından Atatürk aleyhinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen öğretmen  görevden uzaklaştırıldı

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde görevli  öğretmen M.T'nin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde  paylaşımda bulunduğu gerekçisiyle görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma  başlatıldığını bildirdi. 

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer  verildi:

"İslahiye ilçemizde öğretmen olarak görev yapan M.T adlı şahsa ait  sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk  aleyhine paylaşımda bulunulduğu yönündeki iddialar nedeniyle, valiliğimizce  soruşturma başlatılmış ve adı geçen şahıs 24.02.2017 tarihi itibarıyla görevinden  uzaklaştırılmıştır."

AA
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