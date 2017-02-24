Atatürk aleyhinde paylaşım yaptı uzaklaştırıldı

Gaziantep'te sosyal medya hesabından Atatürk aleyhinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde görevli öğretmen M.T'nin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde paylaşımda bulunduğu gerekçisiyle görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İslahiye ilçemizde öğretmen olarak görev yapan M.T adlı şahsa ait sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhine paylaşımda bulunulduğu yönündeki iddialar nedeniyle, valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve adı geçen şahıs 24.02.2017 tarihi itibarıyla görevinden uzaklaştırılmıştır."